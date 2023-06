Attaque au couteau à Annecy : Député RN Sébastien Chenu condamne la violence

Suite à l’agression au couteau survenue à Annecy ce jeudi, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, a fait appel sur franceinfo pour ouvrir une discussion « à propos du sujet de la migration ainsi que de la problématique de la sécurité ».

« Notre pays ne se familiarisera jamais avec ce type d’attaque, ce type d’assassinat, cette violence totalement scandaleuse et insupportable », a déclaré jeudi 8 juin sur franceinfo Sébastien Chenu, vice-président du RN, député du Nord et vice-président de l’Assemblée nationale, après l’attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre enfants à Annecy.

« C’est bien sûr toute la France qui est sous le choc », affirme Sébastien Chenu. Il adresse ses « pensées aux victimes et à leurs familles » et aux « habitants d’Annecy, traumatisés, comme tous les Français, par cette odieuse attaque au couteau sur des enfants qui ne demandaient qu’à vivre, commise par un migrant syrien ».

Le député RN est convaincu que la personne soupçonnée de l’attaque, « qu’elle soit terroriste ou non, qu’elle soit folle ou non, qu’elle soit chrétienne ou d’une autre religion », est « un migrant syrien, quelqu’un qui bénéficiait de l’asile et qui n’aurait jamais dû se trouver ici, et surtout » qui n’aurait jamais dû adopter « ce comportement dans un pays qui l’avait accueilli ». Sébastien Chenu rappelle que le suspect « était réfugié en Suède, pays qui l’avait autorisé à venir en France ». Pour lui, cela « pose évidemment un problème, celui de la libre circulation dans l’espace Schengen pour les non-Européens, pour les demandeurs d’asile ». « Parmi les demandeurs d’asile, il y en a qui viennent pour tuer, et nous le constatons aujourd’hui. »

Le député RN souhaite une politique migratoire moins laxiste

Sébastien Chenu reconnaît qu’il y a un « moment d’émotion ». Mais il regrette qu’à « chaque fois, on nous fait croire, on nous dit d’attendre, que le débat viendra, et ce débat n’arrive jamais ». Il plaide pour un « débat sur le droit d’asile, sur la possibilité de demander l’asile dans un pays d’origine et non pas une fois que l’on est déjà en France, sur la mise en place d’une politique migratoire moins laxiste, sur la mise en place d’une politique de sécurité qui protège les Français. Ces débats ne peuvent plus attendre ».

« Ce n’est pas une honte de vouloir aborder les questions migratoire et sécuritaire qui y sont liées. Il y a une surreprésentation indéniable des étrangers en matière d’insécurité dans notre pays », ajoute Sébastien Chenu.