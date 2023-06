Attaque au couteau à Annecy : conseils pour en discuter avec les enfants

Dans la ville d’Annecy, en Haute-Savoie, plusieurs écoles ont mis en place des unités d’aide psychologique afin d’accompagner les étudiants et les professeurs. Comment peut-on dépasser le choc émotionnel ?

Comment parler de l’inexprimable aux plus jeunes ? Dans une école d’Annecy (Haute-Savoie), les parents doivent faire face à des réactions très variées en fonction de l’âge des enfants. « Ma fille pose beaucoup de questions, on essaie d’y répondre de manière pragmatique (…) notre petit garçon est plus silencieux, c’est plus inquiétant parce qu’il n’est pas silencieux de manière habituelle », confie une mère.

Ne pas modifier ses routines

À Paris, de nombreux parents interrogés ne veulent pas aborder le sujet. « Je ne sais pas comment parler de ça », admet un père. Selon les psychologues, il n’est pas nécessaire de mentionner le drame d’Annecy aux plus jeunes s’ils n’en ont pas eu connaissance. Face à une telle violence, moins ils en savent, mieux ils se portent. Pour les enfants plus âgés, éviter la conversation pourrait engendrer davantage d’inquiétude et de questionnements. Il ne faut pas non plus modifier ses routines, comme éviter les aires de jeux par exemple.