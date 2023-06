Attaque au couteau à Annecy : choc et « barbarie » pour la classe politique française

Jeudi matin, aux alentours de 9h45, un homme s’en est pris à des enfants présents dans une petite zone de jeux située dans le département de la Haute-Savoie. Suite à cette agression, on compte six personnes touchées, dont quatre sont des enfants.

« Terrible », « un acte qui ne pourra pas rester impuni », « pensées aux victimes de l’attaque »… La classe politique française réagit ce jeudi à l’attaque au couteau survenue ce matin à Annecy, en Haute-Savoie. Un individu a attaqué un groupe d’enfants dans un petit parc de jeux vers 9h45, faisant six blessés, dont quatre enfants de 22 mois à 3 ans, selon la préfecture de Haute-Savoie. Parmi les victimes, cinq sont en urgence absolue et une en urgence relative.

L’auteur de l’attaque a été rapidement interpellé par les forces de l’ordre, qui ont ouvert le feu. Âgé de 32 ans et porteur d’une carte d’identité syrienne, le suspect est demandeur d’asile et n’était répertorié dans aucun fichier, d’après une source policière. Le président Emmanuel Macron a condamné sur Twitter une « attaque d’une lâcheté absolue » et a exprimé son soutien aux victimes, à leurs familles et aux secours mobilisés. Les ministres Élisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus sur place dès ce jeudi.

Plusieurs membres du gouvernement ont également manifesté leur émotion et leur indignation face à cette attaque. Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a parlé sur Twitter de « l’horreur la plus absolue » et a remercié les forces de l’ordre pour leur intervention rapide. Charlotte Caubel, secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’Enfance, a quant à elle déclaré que « cet acte ne pourra pas rester impuni ». Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a salué la réactivité des équipes éducatives qui ont mis en sécurité les élèves des écoles avoisinantes.

La classe politique a réagi unanimement à cette attaque, y compris des figures de l’opposition comme Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, ou encore Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise. Des élus écologistes, comme Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts, et Sandrine Rousseau, députée EELV, ont également exprimé leur solidarité et leur soutien envers les victimes et leurs familles. Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, a lui aussi adressé ses « pensées sincères » aux enfants et à leurs proches.

Enfin, une minute de silence a été observée à l’Assemblée nationale, à l’invitation de la présidente de l’institution, Yaël Braun-Pivet.