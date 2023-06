Ateliers de résilience pour soignants à l’hôpital Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie

La création de la dynamique « Résiliencez-vous » initiée par Caroline Le Flour remonte à 8 ans, au moment où elle a été frappée par une maladie sérieuse. Lors de son séjour à l’hôpital, elle a rédigé plusieurs textes qui ont finalement été transformés en un spectacle comique appelé « La Chauve Sourit ». À travers l’organisation d’ateliers au sein de divers établissements de santé, cette jeune femme partage son vécu avec d’autres.

La vie de Caroline Le Flour en tant que jeune cadre dynamique a changé lorsqu’elle a réalisé que ses méthodes de travail n’étaient pas appropriées. Un burn-out à 28 ans, suivi d’un cancer à 32 ans, un parcours en procréation médicalement assistée (PMA) avant d’être déclarée infertile à 36 ans, ainsi que de nombreuses opérations cardiaques ont bouleversé sa vie, sa perception d’elle-même et de ceux qui l’entourent. Aujourd’hui, elle traverse la France par le bouche-à-oreille pour mobiliser les équipes médicales et inculquer les bonnes pratiques. Son objectif est de faire de la résilience un mode de vie quotidien, pour renforcer les liens entre les professionnels de santé et les patients, en les encourageant à prendre soin d’eux-mêmes afin de mieux s’occuper des malades.

La résilience, c’est la vie

Allongée dans son lit d’hôpital, Caroline commence à raconter sa propre histoire avec autodérision. Le rire devient sa solution pour ne pas sombrer dans la tristesse. L’humour et la créativité, ses outils de résilience, lui permettent de surmonter ces épreuves et de les relativiser. Un spectacle intitulé « La Chauve Sourit » voit le jour, suivi de la publication de livres, de bandes dessinées et de la création d’ateliers. À Saint-Jean-de-Maurienne, les infirmières, aides-soignantes, secrétaires médicales et agents d’accueil commencent à prendre du recul et à se protéger. Elle encourage ses stagiaires à voir leur quotidien sous un autre angle et à activer leur « trampoline intérieur » pour apprendre à rebondir face aux différentes situations. L’objectif : mieux gérer les imprévus professionnels et fixer des limites à un engagement parfois trop émotionnel. Chaque parole de Caroline trouve un écho quelle que soit la profession exercée. Certaines stagiaires ont à la fois le rôle de soignante et de patiente. Caroline Le Flour parcourt la France à maintes reprises pour ses spectacles, son énergie et sa force de vie motivant les équipes quels que soient leurs rôles. Les formations sont destinées à tous les publics.