Associations en alerte : surpopulation de chatons critique !

Chaque année, à la fin du printemps dans le Cantal, les associations et les refuges locaux sont envahis par des chatons abandonnés au point de ne plus savoir où les loger. La situation devient critique, car ces petites boules de poils nécessitent des soins quotidiens et une attention particulière pour leur bien-être. Il est donc primordial pour ces organisations de trouver des solutions afin de ne pas laisser ces animaux livrés à eux-mêmes dans les rues de la ville. Le combat pour leur protection ne faiblit pas, mais il s’avère être un véritable défi pour ces associations et les refuges. Malgré des efforts constants pour trouver des foyers et des familles d’accueil, le flot de chatons ne cesse de croître, créant une situation des plus préoccupantes pour le bien-être de ces petits êtres fragiles.

Les associations débordées par l’afflux de chatons

Chaque année, à la fin du printemps, les associations et refuges du Cantal font face à un afflux massif de chatons abandonnés. Les bénévoles et les familles d’accueil se mobilisent mais peinent à répondre à toutes les demandes d’adoption et à assurer les soins nécessaires aux chatons. L’association Les P’tits Chats Perchés est dépassée par les demandes d’accueil et ne peut plus prendre en charge de chatons, malgré des listes d’attente importantes. La SPA d’Aurillac est également complète et doit refuser des demandes quotidiennes. Les prochaines semaines s’annoncent difficiles en raison de la baisse des adoptions pendant les vacances.

La stérilisation comme solution

Face à cet afflux de chatons, plusieurs associations insistent sur l’importance de la stérilisation des chattes pour éviter la prolifération des chats errants. Florence Gamel, présidente de la SPA du Cantal, encourage la stérilisation en rappelant que les maires sont responsables des animaux errants et peuvent mettre en place des campagnes de stérilisation. Elle invite également les propriétaires à discuter avec leur vétérinaire pour trouver des solutions adaptées à leur situation financière.

Appel aux bénévoles et aux dons

Les associations du Cantal ont besoin de soutien pour faire face à cet afflux de chatons. Elles lancent un appel aux bénévoles et aux dons pour aider à assurer les soins nécessaires et faciliter les adoptions. Les chatons ont besoin de familles d’accueil et de familles adoptives pour avoir une chance de trouver un foyer chaleureux et aimant.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA