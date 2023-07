« Assiettes garnies d’histoires naturelles : Le plus grand menu jamais vu »

Aux yeux des aventureux et des gourmets, le repas le plus colossal de l’histoire est désormais à portée de fourchette ! « Le Joyau de la Gastronomie » est sur le point de se présenter à vous, offrant la promesse d’une aventure gustative inoubliable.

La gastronomie à l’honneur : deux livres pour découvrir les saveurs primaires et la permaculture

Le plus grand menu du monde : Histoires naturelles dans nos assiettes

Et si on parlait saveurs primaires ? Le sucré, le salé, l’acide, l’amer… Tout le monde connaît ces goûts. Mais connaissez-vous l’umami, cette saveur japonaise, qu’on retrouve par exemple dans la sauce soja ? Et l’oleogustus, le goût de l’huile ? Ces deux saveurs, ainsi que toutes les autres primaires, sont décryptées dans le livre de Bill François, Le plus grand menu du monde : Histoires naturelles dans nos assiettes. Ce livre, gorgé de découvertes et d’anecdotes, pousse la réflexion sur notre alimentation. De l’apéritif jusqu’au café, Bill François, biophysicien, naturaliste et écrivain, nous raconte l’histoire de nos plats d’un point de vue scientifique et historique. Un livre passionnant, jamais rébarbatif, à lire absolument si vous êtes un fan de gastronomie et d’histoire !

Livre jeunesse : Mon premier jardin en permaculture

Et si cet été, vous appreniez à jardiner en permaculture ? C’est la proposition du livre jeune public Mon premier jardin en permaculture, signé Nelly Pons et Joanna Rzezak. Un ouvrage très instructif et joliment illustré qui explique la permaculture, cette méthode de jardinage qui prend en compte l’écologie. Le livre fournit des pistes pour jardiner de manière plus éthique, plus respectueuse de la nature et plus durable. Ce livre est parfait pour les enfants, mais également pour les adultes qui désirent apprendre à jardiner de manière plus respectueuse de l’environnement.

Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne semaine de lectures gustatives ! N’hésitez pas à plonger dans ces deux ouvrages si vous êtes un passionné de gastronomie, que vous soyez déjà un connaisseur ou un curieux débutant. Ces livres vous feront découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles méthodes de jardinage pour prendre soin de la planète tout en vous régalant !