« Ascension phénoménale de l’Asvel grâce à la toute nouvelle LDLC Arena! »

Le célèbre club de basket de Lyon-Villeurbanne, l’Asvel, s’apprête à célébrer ce jeudi soir l’ouverture d’une nouvelle salle de basket. Cet espace promet d’offrir une capacité d’accueil deux fois supérieure par rapport à la précédente salle. Une avancée pour la formation de Tony Parker, qui y voit un levier d’expansion.

Lancement impressionnant de la nouvelle LDLC Arena

Le rêve de Tony Parker de voir son équipe, l’Asvel, participer chaque année à l’Euroligue devient réalité avec le lancement de la LDLC Arena. Une nouvelle salle, construite opposite au Groupama Stadium à Décines-Charpieu, apporte une modernité et une nouvelle dimension à la deuxième compétition de basket la plus prestigieuse d’Europe. Cette réalisation offre à la fois un nouveau défi pour l’équipe et une formidable opportunité de croissance pour le club.

Capacité supérieure et ambiance électrifiante

Le nouveau stade de l’Asvel, qui ouvrira ses portes pour un premier match contre le Bayern Munich, peut accueillir 16 000 personnes lors de concerts et 12 000 pour les matchs de basket. C’est une importante amélioration par rapport à l’ancienne salle de l’Astroballe à Villeurbanne qui n’offrait que 5 600 places. Charles Kahudi, le capitaine de l’Asvel, est impressionné par la nouvelle enceinte et espère qu’elle permettra de créer une osmose avec le public et de poursuivre la croissance du club.

Multiples utilités et acquisitions futures

Bien que la LDLC Arena soit actuellement la propriété de l’OL, Tony Parker envisage son rachat avec son club, l’Asvel. En plus d’accueillir 13 matchs d’Euroligue, la salle prévoit d’organiser une centaine de concerts par an. Xavier Pierrot, son directeur, salue cette transformation, la comparant à l’évolution impressionnante observée entre le stade de Gerland et le Groupama Stadium. Après un financement de 141 millions d’euros pour la nouvelle salle, de grands artistes comme Sting, Florence Foresti et Eric Clapton sont attendus à l’Arena LDLC.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA