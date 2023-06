« Arrivée fracassante : Renfe, la compagnie espagnole, débarque en France avec des tarifs imbattables ! »

À partir du 13 juillet, une offre alléchante de la Renfe fait son apparition sur le marché : des billets de train à seulement 19 euros pour un voyage entre Montpellier et l’Espagne ! Cette compagnie espagnole, se plaçant en deuxième position des compagnies étrangères à se lancer sur le marché ferroviaire français dans le cadre de la libéralisation, s’engage à attirer les voyageurs avec des tarifs défiant toute concurrence. Une aubaine pour les plus avides de découvertes et de voyages à petit prix. Cette nouvelle offre arrive à point nommé pour tous les amoureux de l’Espagne, qui pourront se rendre dans ce magnifique pays sans se ruiner. Fini les voyages onéreux et les contraintes budgétaires. En sautant à bord des trains Renfe, les voyageurs pourront explorer les merveilles de l’Espagne, des monuments historiques de Madrid aux plages ensoleillées de Barcelone, en passant par les délices culinaires de Valence. Un voyage à petit prix pour une expérience inoubliable ! Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir l’Espagne à moindre coût. Les offres sont limitées dans le temps, alors dépêchez-vous de réserver votre billet dès que possible afin de profiter de cette opportunité unique. Embarquez dans le train de l’aventure et laissez-vous surprendre par les paysages enchanteurs et les richesses culturelles de l’Espagne.

Une nouvelle ère pour le rail français : Renfe arrive en France cet été

Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, prépare son arrivée en France cet été. En tant que deuxième transporteur ferroviaire étranger à concurrencer la SNCF, après Trenitalia, Renfe promet des tarifs attractifs pour les trajets entre Montpellier et l’Espagne. Cette entrée sur le marché français marque une étape importante dans la libéralisation du rail en France.

Renfe a annoncé que les trains AVE, équivalents espagnols des TGV, circuleront sur la ligne Barcelone-Lyon à partir du 13 juillet, puis sur la ligne Madrid-Marseille à partir du 28 juillet. Ces trains desserviront de nombreuses gares en Espagne et en France, notamment Valence, Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan.

L’objectif de Renfe est de devenir « un opérateur de référence sur l’ensemble du territoire français », a déclaré son président, Raul Blanco, lors d’une conférence de presse. Cette arrivée marque un « jour historique » pour la compagnie publique espagnole.

19 euros seulement pour relier Montpellier et l’Espagne

Les billets pour les trajets entre Montpellier et l’Espagne seront mis en vente à partir du 21 juin, avec des tarifs très attractifs. Les liaisons entre les gares françaises seront proposées à partir de 9 euros, tandis qu’un voyage entre l’Espagne et Marseille ou Lyon coûtera à partir de 29 euros. Pour les trajets entre l’Espagne et Narbonne ou Montpellier, les prix débuteront à 19 euros.

Dans le but de faciliter l’implantation de nouveaux acteurs sur le marché, SNCF Réseau devrait accorder des réductions à Renfe sur les péages (sillons). Cela permettra à la compagnie espagnole de proposer des tarifs très compétitifs, à l’instar de Trenitalia qui bénéficie d’un avantage temporaire accordé par la SNCF.

Une concurrence accrue pour le rail français

Avec l’arrivée de Renfe, la libéralisation du rail français entre dans une nouvelle phase. Cette ouverture du marché, encouragée par Bruxelles, vise à intensifier la concurrence entre les différents opérateurs et à faire baisser les prix des billets de TGV, souvent jugés trop élevés par les voyageurs.

Trenitalia a été la première compagnie étrangère à bénéficier de cette libéralisation en proposant une liaison entre Paris et Milan dès décembre 2021. Un autre opérateur, Arriva, filiale de l’allemand Deutsche Bahn, prévoit quant à lui d’assurer une liaison entre Paris et Groningue, aux Pays-Bas, à partir de l’été 2026.

Ces compagnies opèrent sous le modèle de l' »open access », ce qui signifie qu’elles ne reçoivent aucune aide publique. Elles doivent donc être solides et expérimentées, car elles doivent fournir leur propre matériel roulant, recruter des cheminots, mettre en place un système de vente et obtenir des créneaux de circulation pour leurs trains.