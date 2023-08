Arrivée des bateaux au Festival de Chant de Marin : infos pratiques

Tout commence par l’entame du Festival du Chant de marin à Paimpol qui nous réserve un événement exceptionnel le jeudi 3 août prochain. La vue de l’arrivée des bateaux sera un spectacle éblouissant à ne pas manquer. Cette journée sera marquée par l’amarrage des différents navires au port en fin de journée. Le public peut se préparer à être émerveillé devant cette arrivée majestueuse qui met en avant la diversité des bateaux et des équipages qui voguent en mer bretonne. L’émotion sera palpable pour tous les amoureux de la mer et pour les curieux qui souhaitent découvrir un univers merveilleux. Les bateaux seront invités à parade, pour donner un avant-goût de ce qui se passera dans les prochains jours pendant le festival. Enfin, en soirée, les festivités commenceront avec une cérémonie d’ouverture qui rassemblera tous les participants, pour une soirée de danse et de chants traditionnels. Paimpol, un rendez-vous à ne pas manquer pour s’imprégner de l’âme marine de Bretagne.

Arrivée des bateaux pour le Festival de Chant de Marin à Paimpol

La majorité des bateaux du Festival du Chant de Marin est attendue le jeudi 3 août entre 20 h et 22 h dans le port de Paimpol. Certains ont avancé leur arrivée à cause de la météo, tandis que d’autres ont dû renoncer à cause des conditions climatiques de Bretagne Sud. Les premiers franchiront les écluses avant la marée haute, avec le premier et deuxième sas entre 19 h et 19 h 40. La marée haute de 21h18 avec un coefficient de 106 permettra d’ouvrir les écluses pour faire entrer le maximum de bateaux, notamment les plus grosses unités.

Spectacle de manœuvres pour installer les bateaux

Le spectacle des manœuvres commencera dès 20 h pour installer les plus gros bateaux côte à côte dans le bassin. Le Pascual Flores fera sa première venue à Paimpol, une goélette 3 mâts de 43 m, la frégate Shtandart, réplique du navire du tsar Pierre Le Grand, le Marité, une autre belle goélette, le thonier Nébuleuse, La Granvillaise… seront en place pour 21 h 30. Les vieux gréements de la région, Enez Koalen ou l’Eulalie de Paimpol, La Madeleine de Pleubian, le Saint-Quay, la Sainte-Jeanne d’Erquy et de nombreux cotres britanniques seront également présents.

Points de vue pour voir arriver les bateaux

Les bateaux arriveront par l’Est, de la côte de Granville ou de Saint-Malo, et de l’Ouest, venant de Brest et de tous les petits ports du Trégor. Des points de vue pour les admirer ne manquent pas. Dans la baie, il est plus facile de stationner et il vaut mieux prévoir des jumelles à partir de points tels que la pointe de Bilfot, les falaises à Plouézec, Moulin de Craca à Plouézec et la pointe de la Trinité à Ploubazlanec. Le long du chenal de Paimpol, différents points de vue sont disponibles sur Paimpol, la plage de la Tossen, près du port et au bout du port sur le môle, et sur Ploubazlanec, le port de Pors Even, la plage de Pors Don, le site de la tour de Kerroc’h et le terre-plein de Kerpalud face aux écluses. Il est conseillé de venir à pied ou à vélo depuis le centre-ville de Paimpol pour éviter les embouteillages.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA