Arabie saoudite, réduction de production de pétrole : hausse des prix à la pompe ?

Ce week-end à Vienne, en Autriche, les nations productrices et exportatrices de pétrole se sont rassemblées et ont pris la décision de diminuer la quantité de brut vendue sur le marché international. Le but visé est d’augmenter les prix du baril qui sont actuellement en baisse. Est-ce que cette décision aura un effet sur les tarifs à la station-service pour les conducteurs ?

Il est encore trop tôt pour en tirer une conclusion, mais si nous nous référons au précédent épisode, en avril, les pays membres de l’OPEP avaient décidé de manière inattendue de réduire leurs quotas de production, ce qui n’avait pratiquement pas entraîné une hausse des prix et l’impact ne s’était pas fait ressentir directement à la pompe. Dimanche 4 juin, en plus de l’accord OPEP+, l’Arabie saoudite a décidé de diminuer sa production d’un million de barils par jour, à partir du 1er juillet, début des départs en vacances.

Cependant, une nouvelle fois, l’augmentation des prix à la pompe n’est pas garantie, car il y a toujours un décalage temporel, et la situation internationale fait que l’offre de pétrole reste supérieure à la demande. Cela a plutôt tendance à jouer en faveur des consommateurs de carburants en termes de prix.

Conflits d’intérêts

23 pays ont participé à cette réunion appelée OPEP+, incluant les grands producteurs du Golfe et leurs alliés, dirigés par la Russie. Dans un marché déprimé en raison des craintes d’une récession économique mondiale et de la faiblesse de la demande chinoise, chacun défend ses intérêts. Les pays du Golfe, dont l’Arabie saoudite, souhaitent voir les prix augmenter, car l’or noir constitue la majeure partie de leur budget. Ce sont des États providence qui dépendent encore en grande partie des revenus pétroliers. Mais, de son côté, la Russie ne profiterait pas d’une hausse des prix. En raison des sanctions internationales qui lui sont imposées, Moscou ne peut pas vendre de pétrole à partir d’un certain prix du baril. Si les prix augmentent, la Russie ne recevra plus de commandes et sera perdante.

Sur le long terme, c’est ce facteur géopolitique qu’il faudra surveiller. Selon les experts, seule une baisse importante et durable des quotas de production pourrait avoir un effet sur les prix. Nous n’en sommes pas encore là, mais la situation est extrêmement tendue.