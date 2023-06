Apple : présentation imminente d’un premier casque de réalité virtuelle ? 5 juin évoqué

L’excitation s’installe dans la Silicon Valley. Le 5 juin prochain, Apple convie des reporters experts en réalité virtuelle à son congrès de développeurs. On pourrait penser que cette invitation laisse entrevoir la présentation d’une innovation par le colosse technologique.

Apple n’a pas encore confirmé quoi que ce soit, mais les rumeurs vont bon train depuis quelques jours dans la Silicon Valley concernant une possible présentation d’un casque de réalité virtuelle le 5 juin, à son siège de Cupertino, en Californie. Le géant de la technologie a convié des journalistes spécialisés à sa conférence WWDC pour les développeurs, ce qui alimente les spéculations.

Selon certaines informations, ce casque, qui pourrait être nommé Reality Pro, coûterait très cher – jusqu’à 3 000 dollars. C’est dix fois plus que les casques populaires actuellement sur le marché. Néanmoins, le journal britannique The Guardian rappelle qu’il y a dix ans, on annonçait un prix très élevé pour le premier iPad, qui finalement n’a pas été si élevé que ça.

D’après les rumeurs, le Reality Pro ressemblerait à des lunettes de ski et serait équipé d’une batterie externe transportable dans la poche afin d’alléger le casque, dont le poids est estimé entre 300 et 400 grammes, sans compromettre sa puissance. Il présenterait également un écran à l’extérieur permettant de montrer la réaction de l’utilisateur, qui pourrait se connecter et communiquer sur FaceTime avec le casque. L’image aurait une résolution 4K et le son serait compatible avec les AirPods Pro, déjà produits par Apple. Le Wall Street Journal pense que les capacités du Reality Pro, tout comme son prix, seront largement supérieures à celles de la concurrence.

Pas conçu pour le grand public

Apple s’intéresse à ce marché parce qu’elle croit manifestement en son potentiel. La société travaillerait sur ce produit depuis 2016. Des médias américains évoquent un investissement d’un milliard de dollars chaque année en recherche et développement. Apple ne s’est pas hissée au rang d’entreprise capitalisée à plus de 2 500 milliards de dollars à Wall Street uniquement grâce à ses ordinateurs. La firme de Cupertino engrange également d’énormes profits avec ses lecteurs de musique, téléphones, tablettes, montres, écouteurs, son App Store et ses services musicaux. Elle a également lancé une plateforme de streaming. Le casque représenterait une diversification supplémentaire et un nouveau produit, plutôt que de présenter l’iPhone numéro 58. Cependant, un ancien responsable marketing d’Apple a confié à Bloomberg que le Reality Pro pourrait devenir l’un des plus grands échecs de l’histoire de la technologie. À qui s’adressera ce casque ? Avec ce prix, Apple ne vise clairement pas le grand public. La firme prévoirait de vendre 300 000 exemplaires la première année. À titre de comparaison, le Quest 2 de Meta s’est écoulé à neuf millions d’exemplaires en 2021.

Qu’impliquerait l’arrivée d’Apple pour les concurrents ? Apple est synonyme d’excellence et ne se contente généralement pas de peu. Et pourtant, tout n’est pas parfait dans le monde de la réalité virtuelle, qui rebutent encore beaucoup de gens. Peut-être qu’Apple va réussir à rendre l’expérience plus plaisante. Actuellement, on utilise des manettes en plus du casque. Est-ce qu’Apple va inventer un dispositif permettant de s’en passer en suivant simplement le mouvement des mains, par exemple ? Est-ce que la société va relier ses autres produits au casque et créer un écosystème facilitant son utilisation ? Samsung et Google seraient également en train de préparer un casque. Beaucoup de choses dépendront aussi des logiciels, à l’instar des applications qui transforment les smartphones en bien plus que de simples téléphones. La présence d’Apple sur le marché pourrait justement inciter des développeurs à s’y intéresser.