Antoine Armand, député Renaissance, dénonce l’instrumentalisation de l’attaque au couteau à Annecy

Suite à l’agression à l’arme blanche survenue à Annecy jeudi dernier, les partis politiques de droite et d’extrême droite ont promptement établi une connexion avec la question de l’immigration en France.

Le député Renaissance de Haute-Savoie, Antoine Armand, a condamné le 9 juin les « idées nauséabondes » et « l’instrumentalisation » de certains élus suite à l’attaque au couteau qui a eu lieu la veille à Annecy, faisant six blessés, dont quatre jeunes enfants. Un homme, un réfugié syrien de 31 ans arrivé légalement en France en novembre 2022, a été arrêté et placé en garde à vue. La droite et l’extrême droite ont rapidement établi un lien entre cette attaque et l’immigration en France, ce que le député a qualifié d’indécent.

Selon Armand, la ville d’Annecy est sous le choc après cette attaque, surtout que le lieu, le Pâquier, est un endroit emblématique de la ville, ouvert sur le lac et fréquenté par de nombreux habitants. Il a souligné l’incompréhensible violence et inhumanité de l’agression, qui a visé des enfants et des bébés.

Les services de l’État et de la ville ont rapidement réagi pour mettre en place un accompagnement psychologique pour les habitants touchés par l’attaque. Des cellules d’aide sont mises à disposition des personnes en contact direct avec l’agresseur et un suivi renforcé est prévu dans les écoles et collèges avoisinants.

Armand insiste sur l’importance pour les habitants de se réapproprier rapidement le lieu de l’attaque et de lui rendre hommage. Il affirme que l’événement va changer la ville et que les informations sur les motivations de l’agresseur sont encore rares et incertaines.

Le député s’est dit abasourdi par les réactions de certaines personnes qui ont instrumentalisé l’événement pour propager leurs idées politiques alors que les victimes étaient encore en train d’être soignées. Il a évoqué la manifestation d’ultradroite qui a eu lieu près du lieu du drame et a scandé des slogans tels que « La France aux Français », alors que deux des enfants blessés étaient néerlandais et anglais.