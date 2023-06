Antique tablette cunéiforme de 2 800 ans : l’Italie la rend enfin à l’Irak !

La tablette arbore les emblèmes de Shalmaneser III, souverain assyrien ayant gouverné la zone de Nimrod (nord de l’Irak) durant la période allant de 858 à 823 avant J.-C.

Le 18 juin dernier, l’Irak a présenté une tablette cunéiforme en pierre vieille de 2800 ans, rendue par l’Italie, à l’heure où Bagdad tente de récupérer à l’étranger les antiquités volées sur son territoire, riche en sites archéologiques. La tablette est marquée des insignes de Shalmaneser III, un roi assyrien ayant régné sur la région de Nimrod (nord) entre 858 et 823 avant notre ère. Les circonstances de son arrivée en Italie restent floues, mais les autorités italiennes ont rendu l’objet au président irakien Abdel Latif Rachid lors de sa visite à Bologne le 14 juin.

D’où viennent les civilisations de Sumer ?

L’Irak est considéré comme le berceau des civilisations de Sumer, d’Akkad, de Babylone et d’Assyrie, dont l’humanité doit les premières écritures et les premières villes. La tablette mentionne les titres du roi Shalmaneser III ainsi que ceux de son père Assurnasirpal II et de son grand-père. Elle fait également référence à la construction d’une ziggurat, un imposant édifice à degrés situé dans la région de Nimrod, précise Laith Majid Hussein, directeur du Conseil irakien des Antiquités et du Patrimoine. La tablette serait arrivée en Italie dans les années 1980, où elle aurait été saisie par les carabiniers.

Les circonstances dans lesquelles cette tablette a été découverte restent obscures, admet le ministre irakien de la Culture, Ahmed Fakak al-Badrani. Il évoque la possibilité qu’elle ait été trouvée lors de fouilles archéologiques ou pendant les travaux du barrage de Mossoul. Il souligne néanmoins l’importance de cet objet dont le texte cunéiforme est complet.

Les difficultés liées au pillage

Depuis plusieurs décennies, l’Irak souffre du pillage de ses antiquités, alimenté par le chaos provoqué par l’invasion américaine en 2003, puis par l’ascension du groupe État islamique (EI) en 2014. « Nous allons continuer à œuvrer pour récupérer de l’étranger toutes les pièces archéologiques appartenant à l’histoire irakienne », promet le président irakien. « Nous tenons à faire du Musée national irakien l’un des meilleurs musées au monde et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. »

En mai dernier, le procureur de New York, Alvin Bragg, avait rendu à l’Irak deux sculptures antiques, un éléphant mésopotamien en calcaire et un taureau sumérien en albâtre, originaires de la ville archéologique d’Uruk. Ces figurines, dérobées lors de la guerre du Golfe, sont parvenues clandestinement à New York à la fin des années 1990, selon un communiqué du parquet. Le taureau faisait partie de la collection privée de Shelby White, une milliardaire de 85 ans, administratrice et mécène du Metropo