Anthony Jeanjean, sensation du BMX Freestyle, prêt à affronter les JO Paris 2024!

Anthony Jeanjean, qui vise l’or aux Jeux Olympiques de Paris, prend part ce week-end aux championnats nationaux de BMX Freestyle Park, se déroulant à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Retour en Forme pour Anthony Jeanjean en BMX Freestyle

Au cours de l’année 2023, Anthony Jeanjean, le champion de BMX freestyle, a montré qu’il avait une incroyable capacité de résilience. Après sa déception aux Mondiaux de Glasgow en 2023, le natif de Béziers a prouvé sa ténacité en remportant la troisième place de la Coupe du Monde de la même année, une année après avoir terminé deuxième. A l’âge de 25 ans, Jeanjean se prépare à défendre son titre de champion de France à Saint-Quentin-en-Yvelines, tout en gardant en tête son objectif ultime: remporter l’or olympique à Paris en 2024.

Reconfiguration de la Stratégie d’Entraînement

Interrogé sur la façon dont il a rebondi après l’échec des Mondiaux de Glasgow, Jeanjean attribue cette résilience à une capacité de se remobiliser rapidement. Il a pris le temps de comprendre ce qui n’avait pas fonctionné à Glasgow, où il a dû faire face à des obstacles tels que le vent, le froid et d’autres éléments hors de son contrôle. Depuis lors, il a optimisé ses entraînements et a revu son organisation, en mettant en place une équipe plus structurée avec un suivi personnalisé, un préparateur mental et un nutritionniste. Il a également souligné l’importance de l’environnement d’entraînement, en alternant entre son club de Sérignan et le pôle France de Montpellier, ce qui lui permet de rester connecté avec les autres athlètes français.

Concentration sur les Jeux Olympiques de 2024

Jeanjean est conscient de l’importance de son implication pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C’est une chance non seulement pour lui, mais aussi pour le BMX français dans son ensemble. L’athlète reconnaît qu’il ressent la pression de cet événement majeur, mais il y voit aussi un soutien positif et un enthousiasme. Dans sa préparation pour les Jeux, il entend progresser sur le vélo et au-delà. Jeanjean travaille d’ores et déjà sur de nouveaux tricks qu’il compte dévoiler lors des Jeux, promettant d’impressionner le public et les juges. Néanmoins, il ne va pas se précipiter et réserve ses nouveautés pour le moment idéal. Il a d’avance une vision de ce qui l’attend à Paris et affirme: « Faire une médaille d’or aux Jeux, ça change une vie, une carrière, mais ça changerait aussi beaucoup de choses pour le BMX français. »

