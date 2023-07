« Annulation des concerts de Mylène Farmer : indignation et déception chez les fans »

L’étoile scintillante de la musique, Mylène Farmer, avait mis en place une réapparition tant attendue au Stade de France après une longue période d’éclipse, cependant, ce plan a été brutalement interrompu vendredi par les autorités locales. La cause de cette annulation était les émeutes qui ont éclaté suite au décès tragique du jeune Nahel. L’annonce n’est pas passée inaperçue, les fidèles partisans de l’artiste ont immédiatement exprimé leur déception.

L’information a été diffusée par le bureau de la préfecture de Seine-Saint-Denis en cour d’après-midi, quelques moments avant l’ouverture du premier spectacle. D’après une source policière, c’est à la demande des représentant politiques du département que les deux représentations de la star française Mylène Farmer ont été annulées. Le département de Seine-Saint-Denis a connu des émeutes urbaines majeures, où « pratiquement toutes les municipalités » ont souffert, comme le signale une source policière à l’AFP.

Passionnés de longue date devant le Stade de France

Contactée par l’AFP, l’attachée de presse de l’artiste, qui a vendu plus de 35 millions de disques, a tout d’abord indiqué n’être pas au courant de cette décision, avant de confirmer l’information : « Nous réfléchissons aux démarches à suivre, que nous vous transmettrons ultérieurement », a-t-elle expliqué.

Sur les médias sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre : « Ils ont annulé le concert de Mylène Farmer… Vous savez que cette dame est très discrète, là c’était un retour. C’est incroyable ce qui se passe », a tweeté @sticktalk___.

@JulienSunrise exprime sa « désolation et sa déception ». Pour certains, c’est l’indignation qui prévaut. Depuis peu, les alentours du stade étaient envahis par les fans, certains allant jusqu’à faire du camping pour obtenir les meilleurs sièges vendredi et samedi.

L’équivalent de Madonna en France

« C’est très décevant, je viens d’envoyer un message à Mylène et son équipe. Tous ces efforts anéantis… », a même tweeté le chanteur Michel Polnareff. Souvent comparée à « Madonna française », Mylène Farmer, 61 ans, est une chanteuse vénérée de millions de fans et une icône parmi la communauté gay. Malgré sa réserve dans les médias, cette personnalité de la pop culture, reconnue pour ses spectacles phénoménaux à travers l’Europe et jusqu’en Russie, possède une renommée mondiale.

Ses concerts au Stade de France vendredi et samedi 1er et 2 juillet auraient dû se dérouler quatre ans après son spectacle à La Défense Arena et dix ans après sa dernière tournée nommée Timeless. La diva attire bien plus que les fans de pop. En 2016, le rappeur Damso a confié sur MCE TV qu’il rêverait de travailler avec elle : « Ça serait intéressant. Intégrer mon univers à celui de Mylène Farmer et vice versa ».

Depuis le décès mardi de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d’un contrôle routier, des violences, des pillages et des destructions secouent de nombreuses villes françaises. Suite à un deuxième comité interministériel de crise en deux jours, le président Emmanuel Macron a loué la réponse « rapide et appropriée » des 40 000 policiers et gendarmes déployés dans la nuit de jeudi à vendredi, y compris des unités d’intervention spéciales. Il a promis des « ressources supplémentaires » sur le terrain ces prochains soirs. Selon la Première ministre Elisabeth Borne, des véhicules blindés de la gendarmerie seront déployés.