Annonceurs publicitaires bousculent Netflix : nouvelle méthode de calcul d’audience !

La plateforme américaine de diffusion en continu a procédé à des ajustements dans la manière dont elle mesure ses audiences, entraînant une transformation du classement des programmes les plus prisés.

La série de Tim Burton, Mercredi, dépasse Stranger Things avec 252 millions de vues, mais Squid Game reste en tête du classement Netflix

La série américaine réalisée par Tim Burton, Mercredi, accumule 252 millions de vues, devançant ainsi Stranger Things. Cependant, Squid Game, le thriller d’action sud-coréen, demeure en première position du top 10 des séries sur Netflix avec ses 265 millions de visionnements. La plateforme de streaming américaine a revu sa manière de calculer ses audiences pour répondre aux exigences des annonceurs publicitaires.

Jusqu’alors, Netflix évaluait ses audiences en fonction des heures de visionnage. Cependant, cette approche défavorisait les programmes de courte durée. Désormais, le calcul se base sur le nombre d’heures de visionnage divisé par la durée totale du programme. De plus, il ne porte plus sur les 28 premiers jours de diffusion, mais sur les 91 premiers jours, soit un trimestre.

Des informations utiles pour les annonceurs publicitaires

Avec son nouvel abonnement incluant de la publicité, Netflix doit fournir des données plus précises. Les annonceurs souhaitent connaître les contenus les plus populaires et leur niveau de succès. Ces informations leur permettent de déterminer des tarifs plus ou moins élevés, en attendant que Médiamétrie mesure les audiences de la plateforme américaine dans un ou deux ans.

Ce changement de calcul bouleverse le classement des séries. Si Squid Game reste en tête avec 265 millions de vues, la série de Tim Burton Mercredi prend la deuxième place à Stranger Things, avec 252 millions de vues contre 140. L’ancien classement différait en raison des 7% d’heures visionnées supplémentaires pour Stranger Things et de sa durée plus importante.

Concernant les séries non-anglophones, après Squid Game, on retrouve La Casa de Papel et Lupin avec Omar Sy, qui se classe troisième. Quant à la catégorie film, Red Notice avec Gal Gadot et Ryan Reynolds est le plus grand succès de la plateforme américaine.