Annecy: habitants témoignent de l’horreur de l’attaque à l’arme blanche et du cri de la maman

Jeudi, de nombreux témoins ont été témoins d’une agression au couteau sur des enfants dans la ville d’Annecy. Selon leurs récits, les événements ont été caractérisés par une ambiance de « panique » généralisée.

L’attaque a laissé six personnes blessées, dont quatre enfants. Un individu a agressé un groupe d’enfants ce jeudi matin vers 9h45 à Annecy (Haute-Savoie), dans une petite aire de jeux située dans le quartier du Pâquier. Parmi les victimes, cinq ont été gravement touchées, et une a été plus légèrement blessée. Les enfants concernés sont âgés de 22 mois à 3 ans, d’après une source policière. L’assaillant a été rapidement appréhendé par les forces de l’ordre, sans être blessé. Âgé de 32 ans, le suspect, possédant une carte d’identité syrienne, est demandeur d’asile et n’était pas connu des services de police, selon une source policière citée par franceinfo.

Une jeune femme témoin de l’attaque a raconté à France Bleu Pays de Savoie comment un homme criant s’est approché du groupe d’enfants. Pensant d’abord à une plaisanterie, elle a vite compris la gravité de la situation lorsque l’homme a sauté la barrière du parc et a poignardé une fillette, puis un bébé dans une poussette.

Christina, qui travaille à proximité du parc, a également été témoin du drame. Elle a d’abord cru à un accident impliquant un vélo, avant de réaliser la gravité de la situation en voyant des jeunes paniqués criant aux forces de l’ordre d’aller plus loin.

Avant l’intervention de la police, des habitants ont tenté de stopper l’agresseur. Un éboueur a confié à France Bleu Pays de Savoie qu’ils ont tenté de s’interposer, mais l’homme a failli blesser l’un de ses collègues avec son couteau. Les policiers sont finalement parvenus à maîtriser l’agresseur.

Le suspect, demandeur d’asile syrien, était connu de vue par les riverains. Christina raconte avoir déjà croisé cet homme à Annecy, notamment dans ce même parc: « Cet homme, c’est sûr, était présent sur le Pâquier depuis environ deux mois. Il était là tous les jours du matin au soir et tout le monde l’avait repéré un peu parce qu’il était tout seul. On se demandait qui il était et on le trouvait bizarre. Mais par contre, il nous disait bonjour. Il ne nous parlait pas plus que ça, mais il nous disait quand même bonjour. »