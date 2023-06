Anne-Marie Revol découvre des livres inédits : Échos du #marquepage du 28 juin 2023

Prenez trois minutes pour explorer trois suggestions de lectures, à savourer tout en vous divertissant !

Bienvenue à cette nouvelle édition du ‘Marque-page’ – notre contributeur qui, cette semaine, nous dévoile quatre photographies affiche un certain goût pour l’épouvante. Marie-Adélaïde Doucet, libraire dans la cité Mancelle, nous suggère de nous évader à travers les pages de Mangeurs de nuit du romancière Marie-Charrel (Éditions de l’Observatoire), une voyage entre la réalité et le rêve sur le vécu des Japonais au Canada à la mi-du 20ème siècle. Tout comme Marie-Adélaïde, les littegrammers (comme on appelle les Instagrammeurs littéraires) ont été touchés au plus profond par Le Nageur, oeuvre publiée chez Gallimard. Tirée de la plume éloquente de Pierre Assouline, l’épopée d’Alfred Nakache, cet immense sportif français victime de la tourmente de la Seconde Guerre mondiale nous émeut.

Anne-Marie Revol

Interrogatoire du jour : qui est notre invité énigmatique…

Originaire d’Antibes, l’invité dont nous ne dévoilons que quatre photos cette semaine est un amoureux du mystère, de l’intrigue et du crime. Élevé par une mère bibliothécaire, les livres ont bercé son enfance. Ses préférences littéraires sont diverses et variées, allant des ouvrages les plus intellectuellement exigeants aux grands succès populaires. Finalement, c’est la littérature grand public qui gagne son cœur. Malgré tout, Agatha Christie, Gaston Leroux, Conan Doyle ou encore Stephen King ont également une certaine place d’estime chez lui. Avant de s’engager corps et âme dans sa veine littéraire, notre héros décroche une agrégation de Lettres, un bagage qui lui permet d’enseigner la littérature et le latin au Centre International de Valbonne. C’est à l’âge de 33 ans qu’il donne naissance à son premier ouvrage : un thriller de 380 pages. Son style spécifique et envoûtant se révèle dès les premières pages. Quant à son dernier opus, onzième du nom, c’est une enquête à couper le souffle, pleine de suspense et de rebondissements. Il détient l’art de nous tenir en haleine, par sa maîtrise d’une ambiance chargée de tension. Dernier indice (car vous insistez): son frère était, en 2022, le plus important vendeur de livres en France, toutes catégories confondues. Comme quoi, le talent est assurément hérité dans cette famille!

Les Mangeurs de Nuit : un favori de notre libraire…

Marie-Adélaïde Dumont, travaillant à la librairie Doucet, au Mans, est tombée sous le charme du dernier écrit de Marie Charrel, paru chez L’Observatoire! « Les Mangeurs de Nuit est un texte unique en son genre, mettant en lumière des événements historiques marquants: le destin des Japonais au Canada (…) » De 1920 à l’après-guerre, nous nous prenons d’affection pour un jeune homme et une jeune femme, rassemblés par un hasard fortuit entre deux cultures distinctes. « Jack, notre héros, veille sur les rivières et les plans d’eau. (…) Il grandit, guidé par une belle-mère d’origine amérindienne qui lui apprend à se sentir en harmonie avec la terre. » Hannah, quant à elle, est une Nisei, une seconde génération de fille d’immigrants japonais. L’auteure réussit à manier histoire et fantastique, avec un style aussi éloquent qu’attractif. Le texte se caractérise par une intensité exceptionnelle. Ne manquez pas cette perle littéraire; il serait fort regrettable de ne pas prendre le temps de la découvrir, à l’ombre d’un parasol!

Les Bookstagrammeurs sont sous le charme du dernier Assouline!

Le dernier né de la bibliographie de Pierre Assouline, Le Nageur, publié chez Gallimard, a hérité des éloges des grammeurs. Le récit d’Alfred Nakache nous propose une riche facette du siècle dernier, pendant les heures les plus sombres de notre histoire. « Alfred Nakache (…), juif, défend les couleurs de la France lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, nous souffle @coco_libris. Dénoncé pendant la guerre, il est arrêté et déporté… » Ce livre montre à quel point la vie, malgré ses malheurs et ses obstacles, est une lutte incessante pour le progrès personnel. » Voici une approche originale de cette époque qui nous offre une immense leçon d’humilité, de persévérance et de résistance « indique @babeth_ladreyt. » Magnifique biographie d’un destin exceptionnel, je ne suis pas prête d’oublier Alfred Nakache. Mon respect est infini, » dit avec admiration @mimi_books_story. Un livre touchant, rempli de poésie, qui ne laissera personne indifférent.