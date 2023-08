Animals Reign Free at Branféré Park – Must See Video!

Parcourir le parc de Branféré, situé dans le département du Morbihan, c’est comme faire un voyage à travers des contrées exotiques et lointaines. Ici, les visiteurs peuvent rencontrer une multitude d’espèces animales peu communes, telles que des manchots, des ânes de Somalie, des tortues, des pandas roux et même des okapis, tous impliqués dans des programmes de conservation menés pour leur protection. Ces animaux captifs agissent comme ambassadeurs des populations en milieu naturel, permettant ainsi aux visiteurs de s’immerger virtuellement au cœur des régions les plus reculées de la planète. Nous avons eu l’occasion de réaliser un reportage vidéo au sein de ce parc zoologique exceptionnel, où se côtoient des animaux aux couleurs chatoyantes et aux comportements étonnants. Une expérience inoubliable, à ne pas manquer pour tous les amoureux de la nature et de la biodiversité.

Le parc zoologique de Branféré participe à la sauvegarde des espèces menacées

Le parc zoologique de Branféré en Bretagne abrite 150 espèces animales, dont 40 d’entre elles font l’objet de mesures de conservation. La mission du parc est de conserver ces espèces animales en participant à des programmes d’élevage pour les espèces menacées. Les animaux captifs sont considérés comme des « ambassadeurs » des populations en milieu naturel.

Le parc zoologique élève des animaux menacés comme les ânes de Somalie et les manchots de Humbolt

Le parc zoologique de Branféré participe à des programmes d’élevage pour les espèces en danger afin de former des populations d’assurances et de préserver la biodiversité. Les ânes de Somalie, en voie de disparition, font partie de ces espèces. Le parc zoologique élève actuellement 10 femelles et bientôt un mâle les rejoindra pour la reproduction. Le parc participe également à la conservation des manchots de Humbolt, une colonie de 80 individus, dont 29 naissances cette année.

Le parc zoologique participe à des actions de réintroduction des espèces animales

Les animaux élevés au parc zoologique de Branféré sont considérés comme des « ambassadeurs » des populations en milieu naturel. Les tortues cistudes, une espèce d’eau d’Europe menacée par la disparition des cours d’eau, font l’objet d’un plan d’action national en France. Le parc a réintroduit une quarantaine de tortues dans le lac du Bourget en Savoie et une vingtaine d’autres dans le Bas-Rhin l’année dernière. Les animaux captifs jouent ainsi un rôle important dans la protection des espèces menacées à travers diverses actions. Plus de 400 espèces animales ont vu leur statut de menace diminuer grâce au travail des parcs zoologiques à travers le monde.

