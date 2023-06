Ancienne lignée animale: notre premier cousin n’est pas l’éponge, mais une méduse gélatineuse

Au sein de « La chronique scientifique du week-end », on s’intéresse à la lignée animale la plus ancienne, datant d’un milliard d’années, et qui est également la nôtre. On a longtemps cru que l’éponge était notre plus proche parente. Cependant, il s’avère que notre premier cousin est en réalité un étrange êȶre semblable à une grande méduse gélatineuse.

Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon, nous emmène aujourd’hui presque un milliard d’années en arrière, grâce à une découverte qui nous révèle une autre facette de notre évolution.

franceinfo: Une équipe de chercheurs a récemment découvert le tout premier animal ayant divergé de notre branche dans l’arbre de la vie?

Mathilde Fontez : Oui, et les scientifiques ont même donné un nom à cette espèce : la « sœur de tous les animaux ». On pourrait aussi la considérer comme notre premier cousin – alors que le chimpanzé est l’un de nos derniers cousins. Cette divergence dans l’arbre de la vie a été très étudiée, car elle marque une rupture d’évolution significative.

Il y a 800 millions d’années, les organismes multicellulaires ont commencé à se diviser en deux parties : d’un côté, tous les animaux dont nous faisons partie, et de l’autre, des animaux très différents, tels que les éponges. Jusqu’à présent, on pensait que c’était un ancêtre de l’éponge qui avait marqué cette séparation et formé la plus ancienne lignée.

Cependant, une équipe internationale dirigée par Darrin Schultz, de l’université de Vienne, a récemment démontré que ce n’était pas l’éponge, mais un animal appelé cténophore. Les cténophores ressemblent un peu à des méduses gélatineuses et sont dotés de fins tentacules, appelés peignes, qui leur permettent de se déplacer.

Comment les chercheurs ont-ils réussi à découvrir cela ? Comment ont-ils pu remonter si loin dans le temps ?

Grâce à des études génétiques. Des indices avaient déjà été trouvés depuis une dizaine d’années, montrant que la génétique des cténophores était plus éloignée que celle des éponges et des autres animaux, ce qui soulevait des questions. Cependant, il était biologiquement difficile de croire que les cténophores étaient plus anciens que les éponges, car ces dernières sont des organismes très simples, sans cellules musculaires ni cellules nerveuses.

Contrairement aux éponges, les cténophores sont des prédateurs et des animaux plutôt complexes. Il était donc logique de penser qu’ils étaient apparus après les éponges. La découverte récente repose sur une nouvelle approche génétique : une étude plus large des gènes et de leur répartition sur les chromosomes. Ces nouvelles analyses ont permis de conclure que les cténophores sont les premiers à avoir divergé de la lignée principale.

Est-ce que cela fait des cténophores la plus ancienne lignée animale ?

Oui, et cela redessine l’arbre de la vie. Afin que les cténophores soient si anciens, les cellules neuronales ont dû se former plus tôt : 100 millions d’années plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, selon les chercheurs. Cette première divergence raconte donc une histoire différente de notre propre évolution.