Amiante: Des milliers d’écoles concernées en France, 20 ans après l’interdiction?

Suite à une enquête unique concernant la présence d’amiante dans les écoles, menée par les équipes de l’émission « Vert de rage » diffusée sur France 5, franceinfo met à disposition un outil de recherche permettant de découvrir la situation dans votre établissement scolaire.

Des fibres d’amiante dans des dalles qui se fissurent, des cloisons ou des sanitaires… Plus de 20 ans après l’interdiction de l’amiante, des milliers d’écoles contiennent encore cet isolant, dangereux pour la santé. Le nombre exact d’établissements concernés est inconnu, malgré les graves problèmes de santé publique liés à ces fibres depuis des décennies. Les équipes de la série documentaire Vert de rage, diffusée sur France 5, ont donc souhaité en savoir plus et ont entrepris un vaste recensement auprès de toutes les écoles primaires et maternelles de France.

Mathilde Cusin, co-réalisatrice de Vert de rage, explique : « Ça a été un long travail de contacter les 50 000 écoles et les 35 000 mairies qui en ont la responsabilité ». Malgré ces milliers de demandes, les journalistes se sont souvent heurtés à un mur de silence : on ignore tout de la présence (ou de l’absence) d’amiante dans deux tiers des écoles. Sur les 15 804 écoles pour lesquelles les équipes de Vert de rage ont obtenu une information, on apprend que 5 505, soit plus d’un tiers, présentent des traces d’ami