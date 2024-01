« Amélie Oudéa-Castéra: la nouvelle leader de l’Éducation, la Jeunesse et les Sports! »

L’ex-étoile du tennis professionnel a vu sa charge ministérielle se diversifier, à un semestre exactement des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Amélie Oudéa-Castéra gagne du terrain

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques depuis le 20 mai 2022, gardera ce rôle suivant la réélection d’Emmanuel Macron. L’ex-tenniswoman professionnelle et actuelle fonctionnaire après ses diplômes de Sciences Po Paris, l’ESSEC, et l’ENA, a pris en plus de nouvelles responsabilités. À la suite du récent remaniement, elle est à la tête du ministère de l’Education nationale, précédemment dirigé par Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre.

La ministre de 45 ans, représentante du gouvernement pour les JO de Paris 2024, mettra à profit son expertise pour relever simultanément les défis du sport français et l’Education nationale. Sur son compte X, elle s’est dite fière et honorée par la confiance du Président et du Premier ministre, s’engageant à poursuivre son action en faveur des Jeux et de la nation sportive avec la même passion.

Nettoyage dans les fédérations sportives

Depuis son arrivée au ministère des Sports, Amélie Oudéa-Castéra s’est principalement consacrée à la réorganisation des fédérations sportives françaises, parallèlement à une enquête parlementaire sur les défaillances des dites fédérations. Des scandales impliquant notamment les présidents de fédérations comme Le Graët, Laporte ou Moretton ont marqué ces derniers mois.

Historiquement, le grand ministère « Education nationale, Jeunesse et Sports » n’est pas une originalité de la Ve République. Sous Charles de Gaulle, Georges Pompidou, puis François Mitterrand, ce type de rattachement était fréquent. Pareillement, pendant les mandats de Lionel Jospin et Roger Bambuck.

Liaison historique avec l’Education nationale

Sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, le ministère des Sports était respectivement lié à celui de la Santé et de la Ville. Cependant, les Sports ont été à nouveau rattachés à l’Education nationale sous Emmanuel Macron, de juillet 2020 à mai 2022. À cette époque, Roxana Maracineanu occupait le poste de ministre déléguée chargée des Sports aux côtés de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA