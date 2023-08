« Amélie Nothomb se métamorphose en oiseau dans son dernier roman ‘Psychopompe' »

Chaque jour qui se lève, le monde d’Élodie Suigo est investi de la présence d’une personnalité différente. Ce mardi 29 août, c’est la célèbre romancière belge Amélie Nothomb qui vient s’installer dans son univers intérieur. Tout juste auréolée de la publication de son dernier ouvrage, « Psychopompe », aux Éditions Albin Michel, la plume aguerrie et imaginative de cette auteure hors norme ne manque pas d’intriguer notre hôte. Comment ses personnages vont-ils interagir avec ceux d’Élodie ? Quel sera leur dialogue secret ? Autant de questions qui taraudent notre curieuse observatrice.

Amélie Nothomb est une romancière prolifique et reconnue, avec une personnalité forte et sensible. Depuis son premier roman, « Hygiène de l’assassin », elle a publié un livre par an qui se vendent très bien et sont traduits dans plusieurs langues. Elle a également remporté plusieurs prix prestigieux tels que le Grand Prix du roman de l’Académie française pour « Stupeur et tremblements » en 1999 ou le prix Renaudot pour « Premier sang » en 2021.

Son dernier roman, « Psychopompe », raconte une histoire inspirée du conte de la Grue Blanche que sa gouvernante japonaise lui racontait quand elle était enfant, et se centre autour de la symbolique de l’oiseau. Dans une interview avec Franceinfo, Amélie Nothomb explique que cette obsession pour les oiseaux est venue naturellement et est devenue une figure centrale de sa vie, qui l’a menée à devenir écrivaine.

Au-delà de l’histoire de son dernier roman, Amélie Nothomb évoque dans cette interview l’importance de son père, diplomate, dans sa vie et son parcours, en tant que figure paternelle et source d’inspiration. Elle aborde également la symbolique de la plume dans l’écriture, liée à celle de l’oiseau, ainsi que la dimension psychologique et mythologique de la fonction de psychopompe, qui consiste à escorter les âmes, et qui, selon elle, est également présente dans son métier d’écrivaine.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA