Amandine Henry: Hervé Renard lui redonne confiance lors des premiers contacts avec l’Équipe de France

L’ex-joueuse de Lyon, qui pourrait participer à sa troisième Coupe du monde, a effectué son retour au sein de l’équipe nationale française après une absence de deux années et demie.

Durant deux ans et demi, Amandine Henry a été écartée de l’équipe de France féminine de football, une période durant laquelle elle a perdu « l’étincelle » et pensé mettre fin à sa carrière. Ce n’est qu’avec l’arrivée du sélectionneur Hervé Renard et son appel pour le Mondial que l’ancienne capitaine a retrouvé confiance en elle, comme elle le confie dans un entretien à l’AFP. Deux jours plus tôt, elle avait participé au premier stage de préparation pour la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août.

Lorsqu’elle a entendu son nom sur la liste des joueuses pour le Mondial après deux ans et demi d’absence, Amandine Henry a ressenti une immense fierté et un soulagement. Elle s’est alors dit : « ça y est, enfin ! ». Très émue de revenir au sein des Bleues, elle explique que cette longue absence lui a permis de réaliser que rien n’est acquis et qu’il faut toujours se battre.

Pendant cette période difficile, Amandine Henry a effectivement perdu espoir et a même failli mettre un terme à sa carrière. Elle remercie ses proches, sa famille et son compagnon qui l’ont aidée à traverser ces moments de doutes. Par ailleurs, elle a également fait appel à un préparateur mental pour l’aider à surmonter cette épreuve.

L’arrivée d’Hervé Renard a été un véritable déclic pour Amandine Henry, lui redonnant confiance et réveillant en elle cette étincelle qui lui manquait tant. Grâce à sa philosophie et à l’envie qu’il insuffle à l’équipe, Henry se sent à nouveau motivée.

Le nouveau sélectionneur a notamment invité Amandine Henry à assister à son premier match en avril, un geste qui a énormément compté pour la joueuse. Même si elle n’avait finalement pas été sélectionnée, la simple idée que le coach lui donne sa chance l’avait remplie d’espoir.

Amandine Henry ne regrette pas d’avoir évoqué publiquement les problèmes au sein de l’équipe de France, notamment ceux liés à l’ancienne sélectionneuse Corinne Diacre. Bien qu’elle ait dû assumer les conséquences de ses paroles, elle estime que cela était nécessaire pour provoquer un véritable changement.

Malgré son différend avec l’Olympique lyonnais qui l’a empêchée de jouer depuis mars dernier, Amandine Henry ne regrette pas sa décision et se réjouit de pouvoir participer à la Coupe du monde. Elle estime que rien n’arrive par hasard et qu’elle a de la chance d’avoir été sélectionnée pour représenter son pays sur la scène internationale.