« Alimentation future : inspirations culinaires globales »

Depuis jeudi dernier, la fameuse Tour Eiffel accueille un événement culinaire de grande envergure où des chefs émérites et des ambassadeurs gastronomiques de 70 pays du monde entier se sont donnés rendez-vous. Il s’agit du fameux Village international de la gastronomie qui connaît cette année une nouveauté de taille : un Forum international de réflexion. Ce dernier permettra aux participants de réfléchir aux enjeux de l’alimentation durable et des défis sociétaux qui s’ensuivent. Cette rencontre regroupe des personnalités influentes de la sphère culinaire, ainsi que des experts en nutrition, en science alimentaire et en gastronomie. Au programme, des échanges, des débats et des discussions autour de la table seront organisés afin de réfléchir au futur de la gastronomie mondiale. Le tout se déroule dans une ambiance festive et conviviale sous les lumières scintillantes de la ville de Paris.

Forum de France de l’alimentation

Le Village international de la gastronomie accueille cette année pour la première fois le Forum de France de l’alimentation, qui comporte des tables rondes et des rencontres pour réfléchir aux grands enjeux de l’alimentation et de la gastronomie. L’objectif principal est de déterminer comment nous mangerons demain. Le représentant du chef de l’Etat pour la gastronomie, Guillaume Gomez, a souligné que si nous ne passons pas par une éducation à l’alimentation, les conséquences sociales et financières seraient désastreuses.

Un village pour se régaler

Le Village international de la gastronomie est une occasion de déguster des spécialités culinaires de différentes cultures, de rencontrer des chefs de dizaines de pays et de discuter autour d’un repas. Cette année, le parrain de l’événement est Guy Savoy et plus de 40 000 personnes y ont participé l’an dernier. Le forum aborde également des sujets tels que la solidarité alimentaire, l’avenir de la restauration, la sommellerie ou l’apprentissage du goût.

