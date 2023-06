Alimentation: Français toujours grands consommateurs de viande

La question de la consommation de viande et de son influence sur les buts de neutralité carbone demeure une préoccupation en France. Un simple rapport de la Cour des comptes concernant la réduction planifiée des troupeaux de bovins a suffi pour éveiller toute une industrie. Ainsi, quelle est l’état actuel de la consommation de viande en France ?

Selon Ahmed Habassi, un ancien cuisinier, il est impossible de ne pas faire un barbecue lorsque le temps est clément. « Chaque saison a son moment convivial, et c’est vrai qu’on utilise davantage de la viande que des légumes », avoue-t-il. Sa famille, originaire de Strasbourg (Bas-Rhin), consomme au moins une fois par jour de la viande et tente de diminuer cette consommation. « De temps en temps, on prépare des repas entièrement végétaliens, et c’est pas mal non plus (…) on peut trouver des protéines autrement qu’avec la viande. Mais, un bon barbecue avec de la bonne viande reste toujours un classique et plaît à tout le monde », pense Céline Kreyenbihler.

Un enjeu pour la santé et pour le climat

Dans une boucherie de luxe à Paris, la côte de bœuf est considérée comme un produit d’exception. L’artisan boucher, Adrien Quennepoix, travaille en direct avec les éleveurs. « Nous sommes convaincus qu’il faut consommer moins de viande. Si on en consomme moins, chaque repas avec de la viande doit être exceptionnel », dit-il. Les Français sont toujours très friands de viande. Depuis 10 ans, la consommation reste stable, avec environ 85 kg par an et par personne, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Cependant, réduire la consommation de viande est un enjeu important pour la santé et pour le climat. À ce rythme, la France aura du mal à atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050.