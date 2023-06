Alexander Zverev, Roland-Garros 2023 : piège Frances Tiafoe survécu et qualification pour les huitièmes de finale

Après sa blessure sérieuse en demi-finale de Roland-Garros l’année précédente, Alexander Zverev manque encore de temps en temps d’assurance. Toutefois, samedi soir, il a concédé un set à Frances Tiafoe mais réussit tout de même à se qualifier pour le quatrième tour.

Frances Tiafoe est certes mieux classé qu’Alexander Zverev au niveau mondial (13e par rapport à 27e), en particulier en raison de la longue absence du second à cause d’une blessure, mais la logique a été respectée lors de leur rencontre au troisième tour de Roland-Garros, samedi 3 juin, avec le succès de l’Allemand (3-6, 7-6 [7-3], 6-1, 7-6 [7-5]). Plus à l’aise sur terre battue que son opposant et deux fois demi-finaliste à la porte d’Auteuil, Zverev a éliminé l’Américain malgré certains signes de confiance non totalement retrouvée.

Parmi deux joueurs puissants et frappeurs de fond de court, la victoire n’a pas rapidement choisi son vainqueur, tout comme le public du court Philippe-Chatrier, dont le soutien était partagé. En difficulté sur son service, Alexander Zverev a cédé deux breaks, dont le second en commettant une double faute sur la balle de set du premier set. Hésitant dans ses montées au filet et alors que les coups ne sortaient pas vraiment de sa raquette comme il l’aurait voulu, l’Allemand a également subi les passings précis de Frances Tiafoe (20 réussis dans les deux premiers sets).

Alexander Zverev assume son statut

Cependant, le champion olympique s’est repris après la perte du premier set et a ensuite dominé physiquement et tactiquement l’Américain, en provoquant de nombreuses erreurs de la part de son adversaire. Il a notamment peu à peu amélioré son service (huit aces dans le deuxième set) et a démontré davantage son jeu qui avait fait sa réussite avant sa blessure il y a un an et qui avait été entrevu contre Alex Molcan au deuxième tour.

Meilleur sur surface dure, Frances Tiafoe n’a pas abandonné dans le quatrième set après avoir perdu pied dans le troisième. Face à un opposant tenace et alors qu’il était plus précis que dans les sets précédents, l’Allemand a recommencé à douter et a montré quelques signes de nervosité sur ses mises en jeu en fin de set, où l’Américain est passé près du break pour remporter la manche.

Poussé au tie-break qui a offert de beaux échanges sur plusieurs points, Alexander Zverev s’impose finalement et confirme son statut dans une partie du tableau où plusieurs têtes de série, comme Daniil Medvedev, Jannik Sinner et Andrey Rublev, ont été surprises et éliminées. Ce succès a été ressenti avec une grande émotion par le vainqueur du soir: « Cette année a été la plus difficile de ma vie, mais j’aime le tennis, j’aime jouer pour vous, je suis heureux d’être de retour sur ce court », a-t-il confié sur le terrain. Il foulera encore ce court au moins une fois de plus.