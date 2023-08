Alerte ! Virus mortel : l’encéphalite à tiques sévit aux portes de Lyon

Les phénomènes d’encéphalites à tiques connaissent une recrudescence en France en général mais surtout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, ce virus particulier se transmet aux humains par les piqûres de tiques. Il est donc important pour les habitants de cette zone de prendre des mesures de protection adéquates afin de minimiser les risques d’infection. Cette maladie peut entraîner de graves conséquences pour la santé et doit être prise très au sérieux. Les autorités sanitaires encouragent donc chacun à être vigilant et à surveiller de près toute piqûre de tique, même en cas d’absence de symptômes immédiats. En cas de doute, il est recommandé de consulter un médecin rapidement et de suivre ses conseils en matière de traitement et de prévention.

Augmentation des cas d’encéphalites à tique en Auvergne-Rhône-Alpes

L’Agence régionale de Santé (ARS) alerte sur la multiplication des cas d’encéphalites à tique en Auvergne-Rhône-Alpes, un virus transmis d’une tique à l’homme, qui peut atteindre le système nerveux central. Cette région est particulièrement touchée, avec 27 cas sur les 71 recensés en France entre mai 2021 et mai 2023. Les massifs forestiers autour de Lyon sont les zones les plus concernées.

Les zones concernées en Auvergne-Rhône-Alpes

Les massifs forestiers isolés de la région sont les plus touchés par le phénomène. Le Livradois-Forez, la Vallée du Trièves, les Monts du Pilat et le Nord de l’Ardèche sont les zones les plus concernées par la maladie.

Encéphalite à tiques : symptômes et prévention

L’encéphalite à tiques est une maladie provoquée par un arbovirus transmis à l’homme par des insectes piqueurs-suceurs, comme la tique. Les symptômes apparaissent après une incubation de une à deux semaines et ressemblent à une grippe, avec de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Le virus peut provoquer des séquelles neurologiques chez 40% des personnes touchées. Pour éviter les tiques, il est conseillé de porter des vêtements couvrants et de rester sur les sentiers en milieu boisé ou vert. Les professionnels travaillant en lien avec la nature et les sportifs pratiquant des activités en extérieur sont plus exposés et doivent prendre des précautions supplémentaires.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA