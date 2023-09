Alerte virus du Nil dans le Var : une contamination inquiétante en Paca

Il se trouve que le Culex, un genre de moustique, figure sur la liste des vecteurs qui peuvent transmettre le virus West-Nile à la fois aux êtres humains et aux chevaux. Dans le Var, un cas d’infection a ainsi été signalé, suscitant naturellement une certaine inquiétude quant à une potentielle propagation de ce virus dans la région. Les autorités compétentes ont mis en place des mesures de surveillance pour tenter de limiter la propagation de ce fléau, tout en appelant les habitants à la vigilance. En effet, le West-Nile peut avoir des conséquences graves sur la santé, voire entraîner la mort, notamment chez les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou les jeunes enfants.

Six cas d’infection au virus West-Nile identifiés dans la région Paca

L’ARS de la région Paca a révélé la présence de six cas d’infection au virus West-Nile dans la région depuis le début de l’été. Deux cas ont été détectés à Gardanne, un à Toulon et trois autres dans les Alpes-Maritimes. Le virus se transmet par les moustiques et est surtout présents chez les oiseaux.

Le moustique Culex, principal vecteur de la maladie

Le virus du Nil est transmis par les moustiques du genre Culex qui se contaminent exclusivement au contact d’oiseaux infectés. L’Homme et le cheval sont considérés comme des hôtes accidentels de la maladie, et il n’y a pas de transmission interhumaine ni par le moustique tigre. Le moustique commun en France métropolitaine est principalement actif en soirée et la nuit, contrairement au moustique tigre qui pique le jour.

Comment se protéger et reconnaître les symptômes

Pour se protéger des piqûres, il est recommandé de porter des vêtements couvrants et amples en soirée, d’utiliser des répulsifs et des moustiquaires, et de ne pas utiliser les serpentins insecticides à l’intérieur. Dans la plupart des cas, l’infection est asymptomatique ou provoque un syndrome grippal. Toutefois, si l’apparition de symptômes comme la fièvre, les maux de tête et les douleurs musculaires survient, il est préférable de consulter immédiatement un médecin traitant.

