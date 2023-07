Alerte sexisme aux Fêtes de Bayonne : des maraudes en gilet rose agissent !

Au cours des cinq jours où la ville de Bayonne se transforme en une véritable fête, des bénévoles prêtent main forte pour faire en sorte que les festivités se déroulent sans encombre. Habillés de gilets roses, ces volontaires se dirigent vers les fêtards pour les sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles et assurer la sécurité de tous. Leur travail est crucial, car ces événements peuvent souvent être un terreau fertile pour les comportements déplacés et les incidents malheureux. Les bénévoles s’engagent donc à écouter les témoignages des personnes qui se sentent victimes de tels agissements. Leur présence réconfortante contribue à rendre les fêtes de Bayonne un lieu de joie et de convivialité où tout le monde peut s’amuser sans craindre de discrimination ou d’intimidation.

Le dispositif Maïna pour lutter contre les violences sexuelles aux fêtes de Bayonne

Les bénévoles du dispositif

Pendant 5 jours, pendant les fêtes de Bayonne, les bénévoles du dispositif Maïna, reconnaissables à leurs gilets roses, se mêlent aux festayres. Leur mission est de prévenir les violences sexistes et sexuelles et de recueillir la parole d’éventuelles victimes. Mis en place depuis 2017, le dispositif est le fruit d’un collectif d’associations travaillant auprès de femmes victimes de violences conjugales.

Prévenir, sécuriser et recueillir la parole

Durant toute la durée des fêtes, les bénévoles se relaient pour échanger avec les festayres, les renseigner et recueillir leur parole si besoin. Les bénévoles accueillent également les festayres dans leur stand, entre 16h et 4h du matin, pour une prise en charge saluée par la préfecture, partenaire du dispositif. Fabrice Rosay, sous-préfet de Bayonne, souligne que la lutte contre les violences sexistes est une cause essentielle, en tout temps, et que les dispositifs mis en place sont déjà éprouvés.

Une écoute sans jugement

Venir rencontrer Atherbea, c’est avant tout pouvoir parler librement. Selon Pantxika Ibarboure, la directrice générale de l’association Atherbéa, l’essentiel est d’accueillir la parole de façon inconditionnelle, sans jugement. L’an dernier, les bénévoles ont accueilli 3 500 personnes sur les cinq jours de fêtes. La directrice d’Artherbéa estime que ce type de présence doit se normaliser.

L’ambiance générale des fêtes de Bayonne 2023 a été qualifiée de « calme et conviviale », mais une agression sexuelle non clairement établie a été prise en charge par le SAMU, et trois piqûres malveillantes sont également à déplorer. Le dispositif Maïna, quant à lui, continue de jouer un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles lors des fêtes de Bayonne.

source originale : La Pause Info.fr