Alerte sécheresse : la récolte de Cognac compromise ?

Durant les dernières semaines d’août et les premiers jours de septembre, la canicule a été une hôte régulière de nos journées. Cette vague de chaleur prolongée pourrait bien avoir un impact inquiétant sur les vignes. Les conséquences que ces températures extrêmes peuvent engendrer sur certains secteurs du vignoble du Cognac, en termes de carence hydrique pour ne citer qu’un exemple, sont malheureusement bien connues. Les zones les plus exposées à ces conditions climatiques compliquées voient leur fragilité augmenter de jour en jour et leur production future devenir de plus en plus imprévisible.

Des canicules qui stressent la vigne

Les périodes de canicule en août et septembre ont créé un stress hydrique dans le vignoble du Cognac, risquant d’avoir des conséquences sur la production de l’eau-de-vie. Certaines parties du vignoble souffrent de la grillure, une situation où les raisins sont complètement grillés, entraînant une diminution de la production.

Cette situation est due à une diminution de l’ombre pour protéger les raisins du soleil, les canicules de cet été ont alors grillé les raisins avant et après la phase de la véraison. Cette période où le fruit grossit et change de couleur n’a même pas été atteinte sur certaines parcelles. Lorsque la plante manque d’eau, elle puise directement de l’humidité dans la grappe pour pouvoir maintenir les feuilles vivantes.

Une perte de production inévitable

Conséquence de ce stress hydrique, on s’attend à une baisse de production de l’eau-de-vie, estimée à 30-40% de perte par les viticulteurs. Face à ce phénomène récurrent et lié au réchauffement climatique, l’interprofession du Cognac recherche des solutions viables et teste différents systèmes d’irrigation. Cependant, les viticulteurs ont encore besoin de suffisamment d’eau pour pouvoir irriguer.

Une situation préoccupante

Ces périodes de canicule répétées constituent une véritable préoccupation pour l’industrie du Cognac qui risque de subir des pertes de production année après année. Les professionnels cherchent alors des moyens de s’adapter à cette situation, notamment en utilisant des systèmes d’irrigation adaptés pour préserver le rendement du vignoble.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA