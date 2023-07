Alerte rouge : les redoutables microalgues envahissent les côtes du Pays Basque !

La prolifération des microalgues Ostreopsis qui survient de nouveau sur la côte basque française et espagnole avec le réchauffement estival de l’eau peut occasionner quelques désagréments à ceux qui s’y exposent. En effet, ces micro-organismes peuvent causer des troubles gastriques, des irritations cutanées ainsi que des épisodes de toux. Aussi, pour éviter tout incident et alerter les baigneurs et autres professionnels du littoral sur les risques encourus, les pouvoirs publics ont lancé une mise en garde. Il convient donc de s’informer sur les conditions de baignade avant de se jeter à l’eau et de respecter les consignes de sécurité édictées afin d’éviter tout danger potentiel.

Les microalgues Ostreopsis de retour sur la côte basque

Toxines et symptômes

Les microalgues Ostreopsis prolifèrent de nouveau sur la côte basque française et espagnole. Ces plantes aquatiques peuvent provoquer toux, irritations cutanées ou encore troubles gastriques. Le principal moyen d’exposition est l’inhalation par les embruns marins ou le contact avec la peau lors d’une baignade. Les toxines qu’elles produisent sont à l’origine de 900 intoxications depuis 2021 sur la côte basque. Les signes apparaissent quelques heures après le contact avec la microalgue ou ses toxines et disparaissent en quelques jours. Même si les personnes présentant déjà des troubles respiratoires ou des problèmes de peau sont plus sensibles à ces symptômes, les professionnels (maîtres-nageurs, restaurateurs en bord de mer) exposés plus longtemps aux algues sont également à risque de les développer.

Renforcement de la surveillance

L’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) recommande aux collectivités locales de renforcer la fréquence du contrôle des eaux de baignade et des activités nautiques ou encore de fermer les plages en cas de prolifération trop importante. Cette dernière mesure avait déjà été mise en place en août 2021 sur les communes de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Bidart notamment. Il est également conseillé aux baigneurs de ne pas prélever de coquillages ni d’autres produits de la mer en cas de prolifération des microalgues Ostreopsis.

Observations en laboratoire

Les microalgues Ostreopsis se développent particulièrement dans une eau entre 16 et 30 degrés. Les proliférations surviennent surtout l’été lorsque l’eau atteint une température de plus de 20°C. Cependant, l’Anses ne peut pas affirmer que le réchauffement climatique entraînera une hausse prochaine de sa prolifération en conditions naturelles. En outre, la microalgue peut être très localisée, présente à une extrémité d’une plage mais pas à l’autre. Les baigneurs doivent donc rester vigilants.

source originale : La Pause Info.fr