Alerte rouge! Canicule exceptionnelle en vue à Lyon!

Jamais auparavant le département n’avait connu une telle situation. Comme bien de ses voisins régionaux, le Rhône et Lyon sont actuellement placés sous vigilance rouge canicule par Météo France. Une mesure exceptionnelle, qui reflète l’ampleur et la gravité du phénomène climatique qui s’abat sur le territoire. Les températures dépassent les records annuels et le thermomètre ne semble pas vouloir redescendre. Les autorités appellent à la plus grande prudence et invite chacun à prendre soin de soi, mais aussi de son entourage, en se protégeant autant que possible de la canicule. Les risques sont réels et la situation doit être prise au sérieux : il en va de notre santé et de notre sécurité.

Une canicule historique : vigilance rouge dans plusieurs régions de France

Le Rhône, l’Ardèche, la Drôme et la Haute-Loire feront face à une vigilance rouge face à une canicule historique, pour la première fois depuis sa création. La vigilance rouge a été créée en 2003 à la suite d’une canicule meurtrière qui a fait 15 000 morts en France, et n’a été déclenchée que 5 fois depuis, la dernière fois en juin 2022. Les préfectures peuvent décider d’interdire ou de restreindre certains événements ainsi que des activités pour la sécurité du public. Selon Météo France, la vigilance rouge est décrite comme une « vigilance absolue » face à des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle. Les consignes suivantes doivent être respectées : se rafraîchir régulièrement, s’hydrater énormément et éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée.

Une situation inédite face à la canicule historique

Pour la première fois, le département du Rhône et la ville de Lyon, ainsi que les départements de la Haute-Loire, la Drôme et l’Ardèche, seront placés en vigilance rouge pour la canicule, à partir de mardi 22 août. C’est une situation inédite puisque la vigilance rouge n’a jamais été déclenchée dans le Rhône.

Les mesures prises pour protéger la population

Les mesures prises en cas de vigilance rouge s’intensifient pour protéger la population. Les autorités locales peuvent interdire ou limiter les événements ou les activités sportives en extérieur. Les centres de loisirs, les crèches et les organismes de vacances peuvent annuler leurs sorties ou leurs activités festives. Des établissements peuvent être amenés à fermer s’il fait trop chaud à l’intérieur. Le gouvernement recommande aux gens de se mouiller régulièrement le corps, de s’hydrater beaucoup et de limiter les déplacements en extérieur aux heures les moins chaudes de la journée.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA