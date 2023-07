Alerte : Restrictions d’eau draconiennes dans le Val-d’Oise !

La situation se dégrade dans le Val-d’Oise, où les niveaux d’eau sont de plus en plus bas, la sécheresse ayant sévi sur l’ensemble du département. Le seuil critique a été atteint, ce qui a conduit la préfecture à prendre des mesures drastiques pour limiter l’utilisation de l’eau. En effet, des restrictions ont été imposées à la population pour éviter une crise majeure. Il est donc important de suivre scrupuleusement les consignes et d’adopter un comportement économe en eau pour préserver nos ressources naturelles et éviter une catastrophe écologique. Cette situation est alarmante et montre l’urgence de prendre des mesures pour protéger notre environnement et assurer un avenir durable pour les générations futures.

Restrictions d’eau en Val-d’Oise : que faut-il retenir ?

Les mois de juillet et d’août sont souvent synonymes de canicule et de sécheresse dans certaines régions de France. Cette année, le Val-d’Oise est à nouveau touché par une baisse importante des ressources en eau. Des restrictions ont été mises en place dans certaines communes afin de réduire la consommation et de préserver les réserves.

Des mesures de restriction d’eau

Le 13 juillet 2023, la préfecture du Val-d’Oise a annoncé la mise en place de mesures restrictives d’eau pour les bassins versants du Vexin, de la Plaine-de-France et du Parisis. Les communes sur ces versants doivent donc limiter leur consommation d’eau de différentes manières :

– Le lavage des véhicules à domicile est interdit.

– L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics ou privés et des espaces sportifs de toute nature, des terrains de golf, des jardins potagers est interdit entre 10 h et 20 h.

– Le lavage des voies et trottoirs, le nettoyage des terrasses et façades ne faisant pas l’objet de travaux sont limités au strict nécessaire.

– Le remplissage des piscines privées est interdit, sauf pour les chantiers en cours.

Pour les bassins versants de l’Oise et de la Seine, un niveau de vigilance a été déclenché, impliquant une sensibilisation à l’économie d’eau.

Les communes concernées par les restrictions d’eau

Les mesures de restriction d’eau s’appliquent aux communes sur les bassins versants du Vexin, de la Plaine-de-France et du Parisis. Voici la liste des communes concernées :

– En seuil d’alerte renforcée : Arnouville, Attainville, Baillet-en-France, Bellefontaine, Belloy-en-France, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Bouqueval, Châtenay-en-France, Chaumontel, Chennevières-les-Louvres, Epiais-les-Louvres, Épinay-Champlâtreux, Ézanville, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Le Plessis-Luzarches, Le Thillay, Louvres, Luzarches, Maffliers, Mareil-en-France, Marly-la-Ville, Moisselles, Montsoult, Nerville, Nointel, Presles, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, Saint-Martin du Tertre, Saint-Witz, Seugy, Survilliers, Vaudherland, Vémars, Viarmes, Villaine-sous-Bois, Villeron, Villiers-le-Sec.

– En seuil d’alerte : Ableiges, Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arronville, Arthies, Avernes, Banthelu, Berville, Boisemont, Boissy-l’Aillerie, Bray-et-Lû, Bréançon, Brignancourt, Buhy, Charmont, Chars, Chaussy, Chérence, Cléry-en-Vexin, Commeny, Condécourt, Cormeilles-en-Vexin Courcelles-sur-Viosne, Courdimanche, Épiais-Rhus, Frémainville, Frémécourt, Frouville, Gadancourt, Genainville, Génicourt, Gouzangrez, Grisy-les-Plâtres, Guiry-en-Vexin, Haravilliers, Hédouville, Hérouville, Hodent, Labbeville, La Chapelle-en-Vexin, Le Bellay-en-Vexin, Le Heaulme, Le Perchay, Livilliers, Longuesse, Magny-en-Vexin, Marines, Maudétour-en-Vexin, Menouville, Menucourt, Montgeroult, Montreuil-sur-Epte, Moussy, Nesle-la-Vallée, Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Omerville, Osny, Puiseux-Pontoise, Ronquerolles, Sagy, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, Santeuil, Seraincourt, Théméricourt, Theuville, Us, Vallangoujard, Vienne-en-Arthies, Vigny, Villiers-en-Arthies, Wy-dit-Joli-Village.

Si vous habitez l’une de ces communes, pensez à respecter les mesures restrictives pour la gestion raisonnée de l’eau.

source originale : actu.fr