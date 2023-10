Alerte pour les baleines noires : la vitesse excessive des grands bateaux met leur survie en péril dans l’Atlantique Nord !

Durant une période allant du mois de novembre de l’année 2020 jusqu’au mois de juillet de l’année 2022, une statistique surprenante a été mise en lumière : pas moins de 84 % des navires naviguant dans les zones réglementées ont dépassé la vitesse autorisée. Cette information soulève des questions quant à la vigilance et au respect des règles de navigation de la part des capitaines et de leurs équipages. En effet, enfreindre les limitations de vitesse peut avoir de graves conséquences tant sur la sécurité des individus présents à bord que sur l’environnement marin dans lequel ces navires évoluent. Il est donc primordial de prendre des mesures pour sensibiliser davantage les acteurs de la navigation et les inciter à respecter scrupuleusement les règles établies. Cela pourrait passer par des campagnes de prévention et de sensibilisation, ainsi que par des contrôles plus réguliers et stricts effectués par les autorités compétentes. La préservation de nos océans et de la sécurité maritime dépendent de notre capacité à faire évoluer les mentalités et à promouvoir une navigation responsable et respectueuse.

Des bateaux qui mettent en danger les baleines noires

Les baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en voie d’extinction, sont menacées par les grands bateaux qui traversent les zones lentes conçues pour les protéger sur la côte est des États-Unis, révèle une étude de l’ONG Oceana. Malgré les réglementations imposant une limite de vitesse de dix nœuds dans ces zones, plus de 80% des navires dépassent cette limite, mettant en péril ces mammifères marins.

Les bateaux coincés entre deux types d’amendes

Depuis 2008, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) impose des limites de vitesse obligatoires aux navires de 20 mètres ou plus dans les zones où les baleines noires sont censées être présentes. Néanmoins, les données collectées par Oceana montrent que 84% des navires ont dépassé ces limites de vitesse entre novembre 2020 et juillet 2022. Les raisons invoquées par l’industrie maritime pour justifier ces dépassements sont l’équilibre entre les risques de payer des amendes au gouvernement et les pénalités en cas de retard de livraison.

Une espèce victime de l’activité humaine

Les collisions avec les bateaux sont l’une des principales causes de décès des baleines noires de l’Atlantique Nord, qui ne compte plus que 340 individus. Les enchevêtrements dans les filets de pêche constituent également une menace. La population de ces baleines, qui a connu une renaissance après l’interdiction de la chasse commerciale au milieu du XXe siècle, est à nouveau en déclin depuis 2017. Des mesures plus strictes sont nécessaires pour protéger cette espèce en danger.

