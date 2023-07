Alerte : Policiers en quête d’explosifs illégaux dans le Gard

Au cœur des villes de Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze, les services de police sont en état d’alerte permanent. En effet, des opérations sont mises en place quotidiennement pour scruter les moindres recoins, afin de déceler des engins pyrotechniques prohibés. Fortes de leur expérience, les autorités craignent de voir une nouvelle flambée de violence éclater suite aux émeutes qui avaient émaillé les rues après la triste disparition de Nahel. Dans ces circonstances, il est impératif de ne rien laisser au hasard pour garantir la sécurité des habitants et maintenir un calme précaire. Les policiers déploient tous les moyens en leur pouvoir pour prévenir toute tentative de troubles, tout en s’efforçant de conserver la confiance de la population. En effet, le danger des explosifs clandestins reste présent et nécessite une réelle vigilance des forces de l’ordre.

Opérations de police renforcées dans le Gard

Les forces de l’ordre ont déployé des opérations de police à Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze pour détecter les engins pyrotechniques illégaux qui ont été interdits en France jusqu’au 15 juillet. Les autorités craignent de nouvelles émeutes après la mort du jeune Nahel. Les opérations consistent en des contrôles routiers et des inspections dans les commerces susceptibles de vendre ces articles réglementés.

Jusqu’à présent, aucune saisie n’a été effectuée depuis le début des opérations le 8 juillet. Les forces de police continueront leurs investigations jusqu’à la fin de la période d’interdiction.

Renforcement de la sécurité publique

La Préfecture du Gard a prolongé les arrêtés relatifs à la vente de carburants, de gaz et de produits chimiques inflammables, ainsi que l’interdiction de port et de transport d’armes et de munitions. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que 130 000 policiers et gendarmes seraient déployés le soir du 13 et du 14 juillet pour garantir la sécurité publique pendant les festivités de la Fête nationale.

Les opérations de police dans le Gard reflètent le récent appel du gouvernement à une surveillance accrue et à des mesures de sécurité plus strictes en France, après une série d’attaques terroristes et d’émeutes violentes. Les autorités ont également appelé à la coopération de la population pour signaler toute activité suspecte ou toute possession d’articles illégaux.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr