Alerte orange : Annulation du bal des fous à Cannes, risques liés aux précipitations dans les Alpes-Maritimes

Dès ce soir, à partir de 20 heures précises, le département des Alpes-Maritimes sera soumis à une vigilance orange pour risque d’orages. Ces derniers pourraient s’avérer particulièrement violents en certains endroits, ce qui a poussé les communes à prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation météorologique exceptionnelle. En effet, il s’agit là d’un phénomène plutôt rare pour cette période de l’année, et les habitants ont été appelés à la plus grande prudence. Dans l’attente de cet événement clé, les autorités locales sont sur le pied de guerre, et chacun se montre prêt à faire face à toutes les éventualités. Reste désormais à espérer que ces orages n’auront pas de conséquences dramatiques sur la région, qui connaît déjà un contexte très difficile depuis plusieurs mois.

Alerte orange pour les orages dans les Alpes-Maritimes

Le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance orange par Météo-France à partir de 20 heures ce dimanche en raison de la possible arrivée d’orages violents accompagnés de fortes pluies et de rafales pouvant dépasser les 100 km/h. Les températures vont également baisser sur tout le département. Les communes se préparent et activent leur cellule de vigilance.

Annulation d’événements en cascade

Plusieurs événements ont été annulés à cause des intempéries. Le dernier bal des Fous à Cannes a été annulé, tout comme la rentrée politique du parti Les Républicains à Levens et la fête de la Saint-Barthélemy à Mougins. La fête de la Saint-Julien à Biot est aussi annulée pour dimanche et lundi matin, mais une décision sera prise lundi matin concernant la programmation de l’après-midi du 28 août.

Les communes se préparent

À Nice, le maire a décidé d’activer la cellule de vigilance du PC Communal dès 19 heures afin de mobiliser les équipes et coordonner les actions des services si nécessaire.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA