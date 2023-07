Alerte orages en Occitanie: risque imminent de violents phénomènes météo! 🚨⚡️

Tandis que la nature se transforme progressivement avec l’arrivée de l’été, les pronostics climatiques pour la journée du jeudi 6 juillet sont sans appel : une grande hausse des degrés Celsius est à prévoir dans la plupart des régions, mais une percée d’orages pourrait bien s’inviter par-dessus tout. Il n’y a pas de raisons que le Tour de France, qui traverse les Hautes-Pyrénées entre Tarbes et Cauterets, soit épargné de ces phénomènes météorologiques imprévisibles.

Tempêtes et pluies pendant le Tour de France : prévisions météo du 6 juillet

L’été arrive, mais les intempéries aussi

Le Tour de France sous la pluie

L’étape du Tour de France de jeudi 6 juillet entre Tarbes et Cauterets (Hautes-Pyrénées) ne devrait pas échapper à quelques averses et parfois des orages dans les trois dernières difficultés de la journée: le Col d’Aspin, le Tourmalet et l’arrivée à Cambasque.

En effet, la période allant de juin 1997 à 2023 a connu, selon Météo-France, deux des mois de juin les plus foudroyés, à savoir juin 2022 et juin 2023. Ce dernier mois est également classé comme étant le deuxième mois de juin le plus chaud, derrière juin 2003, avec une fréquence de deux fois plus d’impacts de foudre que la moyenne.

Conseils pour faire face aux intempéries

Les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers, de l’Ariège, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Aveyron et de la Lozère sont placés en vigilance jaune. Pour faire face aux averses soudaines et aux orages, il est conseillé de se munir de parapluies ou de tout autre équipement de pluie approprié.

En particulier pour les spectateurs du Tour de France, il est recommandé de garder un œil sur les informations météorologiques et les annonces officielles concernant l’événement. En cas d’alerte, il est important de respecter les consignes de sécurité et de se mettre à l’abri.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr