Alerte météo : Mardi 18 juillet, les prévisions en Nouvelle-Aquitaine ! 😱☁️🌡️ météo alerte

La matinée commencera avec une légère instabilité météorologique, principalement sur la partie septentrionale de la zone, mais cela ne durera pas longtemps car l’après-midi s’annonce ensoleillé. En effet, nous prévoyons que mardi sera la journée la plus chaude de la semaine, avec des températures exceptionnellement élevées. Les habitants de la région pourront donc profiter de ce temps chaud en se promenant en plein air ou en se prélassant au soleil. Cependant, il est recommandé de se protéger des rayons UV nocifs en utilisant une protection solaire appropriée. En bref, mardi est le jour idéal pour se détendre et profiter de l’été.

Météo en Nouvelle-Aquitaine : mardi, la journée la plus chaude de la semaine

Des orages et de bonnes pluies en début de journée

Mardi 20 juillet s’annonce globalement ensoleillé sur la région Nouvelle-Aquitaine, selon Météo France. Néanmoins, des orages éclateront en matinée dans le nord de la région en raison du conflit entre l’air chaud et l’air froid. Ces orages donneront simplement de bonnes pluies et ne causeront ni de grêle ni de fortes rafales de vent. Le temps sera également nuageux et instable dans le nord de la Charente-Maritime. En revanche, à partir du sud de la Charente et du Limousin, le temps sera ensoleillé.

Mardi, la journée la plus chaude de la semaine

L’ambiance sera rafraîchissante au lever du jour, mais les températures augmenteront rapidement sous le soleil. Mardi sera la journée la plus chaude de la semaine sur la région, avec des maximales pouvant dépasser de 5 à 6 degrés les températures habituelles en moyenne mi-juillet. Seul le sud des Landes et les Pyrénées-Atlantiques bénéficieront d’un temps plus clément.

Le temps plus frais au nord de la région

Alors que l’anticyclone des Açores renforcera son influence sur le golfe de Gascogne, une dépression sur l’Irlande amènera un temps plus frais au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Cette zone souffrira donc d’un temps plus instable et nuageux en début de matinée.

source originale : La Pause Info.fr