Alerte : la baignade interdite à Saint-Etienne par la préfecture.

Suite à la décision de la Municipalité de Saint-Étienne, la préfecture vient de publier un arrêté rappelant l’interdiction de la baignade dans les eaux souillées de la Loire. Cette mesure s’applique à l’ensemble du territoire de la Loire, conformément aux normes sanitaires en vigueur, visant à protéger la santé des baigneurs et prévenir les risques de contamination. Les autorités compétentes recommandent vivement aux citoyens de respecter cette interdiction et de ne pas se baigner dans les zones interdites, afin de contribuer à la préservation de l’environnement et à la sécurité publique. En effet, les eaux de la Loire sont souvent polluées par des déchets industriels ou urbains, ainsi que par des substances chimiques ou biologiques nocives pour la santé humaine. Cette situation alarmante nécessite des actions concrètes et une sensibilisation accrue des citoyens pour préserver notre patrimoine naturel et assurer la qualité de vie de tous.

Interdiction de la baignade et de la navigation sur la Loire à Saint-Victor-sur-Loire

Depuis le vendredi 4 août 2023, la présence de cyanobactéries dans le fleuve Loire à Saint-Victor-sur-Loire, commune de Saint-Etienne, a conduit la mairie de Saint-Étienne et le préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, à prendre des arrêtés pour interdire temporairement toutes les activités nautiques et de navigation sur la Loire depuis le barrage de Grangent et sur toutes les communes ligériennes limitrophes au fleuve.

Taux excessif de toxines et interdictions

Les derniers relevés de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont montré un taux excessif de toxines, ce qui représente un danger pour la santé en cas d’ingestion d’eau contaminée ou lors d’une immersion prolongée. Toutes les activités nautiques qui peuvent entraîner une immersion dans l’eau sont donc interdites.

Historique des interdictions et perspectives

Les premières interdictions ont été émises le 16 juillet. La base de Saint-Victor-sur-Loire a été fermée aux activités nautiques jusqu’au 27 juillet, date à laquelle la Ville de Saint-Étienne a pris un arrêté similaire. Les activités nautiques pourront reprendre à partir du 18 août, mais la situation est susceptible de changer.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA