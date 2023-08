Alerte incendies en Sud-Gironde : été sous haute tension ?

Depuis sept jours déjà, les soldats du feu arpentent les pistes forestières du Sud-Gironde pour éteindre les nombreux foyers qui s’y sont déclarés. Les flammes, attisées par les températures extrêmes qui règnent sur cette partie de l’Hexagone depuis plusieurs semaines, ne cessent de se propager malgré l’effort conjugué des pompiers. En cette période de l’année, les risques d’incendie sont exacerbés, et les différents services de secours sont sur le qui-vive pour prévenir toute nouvelle catastrophe.

Quatre feux en une semaine : une recrudescence inquiétante

Depuis le 14 août, quatre incendies de forêt se sont déclarés en une semaine dans le Sud-Gironde. Quelques hectares de pins ont été ravagés par le feu. Cette accélération de feux de forêt fait craindre le pire pour la fin de saison estivale.

Des conditions météorologiques défavorables

Un épisode caniculaire touchant le Sud-Gironde et une part importante de la France s’est installé depuis plus d’une semaine. Les températures avoisinent les 40°C. Les taux d’humidité sont très bas, avec une température de 27°C enregistrée à 00h. Ces conditions météorologiques sont propices aux incendies de forêt. Bien que les origines des feux soient encore à déterminer, ceux-ci pourraient être dus aux orages du 15 août et aux impacts de foudre.

Les conditions actuelles ne sont pas propices à leur développement

Contrairement à l’an dernier, la saison des feux de forêt a débuté plus tard en 2023 et les conditions actuelles ne sont pas encore propices à leur développement. La végétation n’est pas assez sèche et les pompiers sont capables de rapidement intervenir et maîtriser les foyers. Ainsi, les quatre facteurs scrutés lors d’alertes de feux de forêt (sécheresse, températures chaudes, taux d’humidité bas et vent) ne sont pas réunis. Cependant, avec des températures prévues à la hausse et la sécheresse de la végétation qui pourrait s’aggraver, le week-end à venir sera déterminant pour les semaines à venir.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA