Alerte incendie : Fermeture du massif des Monts Toulonnais aujourd’hui !

La décision vient de tomber et elle est lourde de conséquences pour les amateurs de randonnée qui avaient prévu de se rendre dans les Monts Toulonnais ce jeudi 13 juillet 2023. En effet, la préfecture du Var a annoncé la fermeture de ce massif en raison d’un risque très élevé d’incendie. Cette mesure de prévention vise à éviter tout départ de feu, alors que les conditions météorologiques sont particulièrement sèches en ce moment. Les autorités ont donc décidé de prendre les devants et de tout mettre en œuvre pour la sécurité des citoyens. Bien que cette décision puisse porter préjudice à certains plans de vacances, elle est toutefois impérative pour éviter tout danger.

Les Monts Toulonnais fermés pour risque élevé d’incendie

En cette veille de fête nationale, la préfecture du Var a annoncé la fermeture de toute la zone des Monts Toulonnais en raison d’un risque élevé d’incendie. Cette mesure a pour but de protéger la région de ces feux de forêt qui peuvent causer d’importants dégâts écologiques et sociétaux. Il est important de respecter cette interdiction d’accès, de circulation et de présence pour éviter tout risque d’incendie.

Neuf feux de forêt sur dix d’origine humaine

Il est déconseillé de se balader dans d’autres massifs forestiers tels que les îles d’Hyères, la Sainte-Baume, le Haut-Var, la Corniche des Maures, les Maures, le Centre-Var et l’Esterel qui présentent un risque sévère. En effet, selon les statistiques, neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine, et un sur deux est lié à une imprudence. Il est donc important de respecter les consignes de prévention pour réduire les risques, notamment de ne pas allumer de feux ou de barbecue aux abords des forêts, de ne pas fumer en forêt, de jeter ses mégots dans un cendrier, et d’éviter les travaux à proximité de la végétation.

Une carte interactive et des consignes à respecter

Pour aider à la prévention des incendies de forêt, une carte interactive est publiée chaque jour avant 19 heures jusqu’à la mi-septembre avec la possibilité de localiser les massifs forestiers du Var, leurs accès et les réglementations des travaux. Il est ainsi possible de se tenir informé des interdictions en cours. Si vous êtes témoin d’un départ de feu, n’hésitez pas à appeler le 18 ou le 112 pour signaler les faits aux autorités compétentes. Il est du devoir de tous de respecter les consignes de sécurité et de prévenir les risques pour éviter les incendies de forêt.