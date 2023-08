Alerte : Incendie, cinq massifs fermés dans le Var !

Ce mercredi 16 août 2023, la vigilance est de mise face au risque d’incendie considéré comme très élevé par les experts de Météo France. Ainsi, les massifs forestiers de la région ont dû être fermés au public afin de limiter les dangers potentiels liés à la propagation des flammes. Face à cette situation volatile, il est primordial de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout départ de feu, surtout en ces périodes estivales où les températures sont élevées et les conditions météorologiques souvent instables. Les autorités rappellent donc aux habitants et visiteurs de la région de rester vigilants et de respecter scrupuleusement les mesures de sécurité mises en place pour préserver notre patrimoine naturel.

Le Var en vigilance orange

Ce mercredi 16 août 2023, le Var est à nouveau en vigilance orange selon Météo France. Cela a entraîné la fermeture de plusieurs massifs pour cause de risque élevé d’incendie.

Des massifs fermés pour risque élevé ou sévère

Les massifs du Centre-Var, de la Corniche des Maures, des Maures, du Haut-Var et de la Sainte-Baume sont en risque élevé d’incendie et donc fermés. Quant aux massifs des Îles d’Hyères, des Monts Toulonnais, de l’Esterel et du Plateau de Canjuers, ils sont en risque sévère et leur accès est déconseillé. Les travaux y sont également interdits, à l’exception des travaux agricoles, sylvicoles ou présentant un intérêt général nécessaires, qui doivent être effectués entre 5h et 13h et être accompagnés d’un dispositif d’extinction.

Une carte interactive pour se renseigner sur les réglementations

Une carte interactive est publiée chaque jour sur le portail des services de l’État du Var, avant 19h, jusqu’à la mi-septembre. Elle permet de se localiser et fournit des informations sur les réglementations en vigueur dans les massifs forestiers varois, ainsi que sur les possibilités d’accès.

