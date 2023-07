ALERTE : Fort coup de vent annule escale de Styx à Lézardrieux ! 😱💨

Le Styx, vaisseau au service de la Marine nationale et destiné à accueillir les professionnels en plongée pour la désamorçage de mines, a dû annuler son embarquement à destination de Lézardrieux. Cette annulation revêt une signification particulière, car elle est motivée par la prévision d’un violent coup de vent qui doit bientôt sévir sur le littoral de la Manche. Cette décision obéit donc à un souci de sécurité afin d’éviter toute prise de risque en ces temps de tempêtes, propices aux aléas et aux tragédies maritimes. Le Styx patientera lesté de tous ses équipements, dans les écuries de la Marine nationale, attendant des conditions climatiques plus clémentes pour reprendre sa mission avec sérénité.

Le Styx, bateau des plongeurs démineurs de la Marine Nationale, ne pourra pas faire escale à Lézardrieux

Le Styx, bateau des plongeurs démineurs de la Marine Nationale, ne pourra pas faire escale à Lézardrieux (Côtes-d’Armor) comme prévu. Un avis de grand frais a été émis par météo France pour le 14 juillet et le navire doit être à Brest lundi, ce qui ne lui permet pas de faire son escale habituelle dans le Trieux. Le Styx est basé à Brest et affecté au 2e groupement de plongeurs démineurs de la Marine Nationale. Sa ville marraine est Lézardrieux et il devait y faire escale ce week-end. C’est une longue histoire qui lie ce bâtiment à Lézardrieux qui a commencé dans les années 70, quand il a fallu déminer le Trieux, opération qui a été menée par des équipes venues de Brest. On a trouvé 80 000 obus tout le long de la rivière.

Les équipes de plongeurs démineurs de Brest ont mis de longs mois à découper l’épave d’un dragueur allemand nommé Ludwig Janssen, coulé par l’aviation britannique le 23 mai 1944, puis il a fallu dépolluer les environs. Des liens se sont alors tissés et c’est en 1989, à l’initiative du maire de l’époque Paul Le Deut, qu’a été acté le parrainage entre le Styx et Lézardrieux, signé avec le lieutenant de vaisseau André. L’histoire s’est prolongée récemment puisque ce sont les plongeurs démineurs du Styx qui ont procédé à la récupération et à la destruction des obus de 88 mm découverts par la brigade nautique de Lézardrieux dans l’épave du « Ludwig Janssen » le vendredi 23 juin.

Cette année, exceptionnellement, il n’y aura pas de garde d’honneur de l’équipage du Styx au 14 juillet à Lézardrieux. Les visites du Styx sont néanmoins possibles : le vendredi 14 juillet, de 9h à 12h et de 13h à 18h, par groupes de 10 à 12 personnes.