Alerte : Fermeture imminente du Train de l’Aubrac ! Carole Delga et Laurent Wauquiez lancent l’alarme.

La voie ferrée parcourant les paysages pittoresques et sauvages de l’Aubrac est actuellement touchée de plein fouet par la nécessité de rénovation. Les travaux indispensables pour remettre les 25 kilomètres de voies en état sont estimés à 41 millions d’euros. Face à cette lourde facture, la fermeture de la ligne reliant Béziers à Clermont-Ferrand est envisagée d’ici la fin de l’année. Dans ce contexte, les régions Occitanie et Auvergne/Rhône-Alpes ont réclamé l’aide de l’État pour éviter la disparition d’un tronçon ferroviaire hautement symbolique. Néanmoins, face à la complexité des enjeux financiers et politiques, l’issue de ce dossier semble être encore loin d’être tranchée.

La ligne ferroviaire de l’Aubrac menacée de fermeture

Le besoin de financement pour les lignes ferroviaires est sous-estimé

Le financement de 100 millions d’euros prévu par l’État pour les travaux nécessaires sur la ligne ferroviaire de l’Aubrac et celle des Cévennes (Nîmes/Clermont-Ferrand) est nettement insuffisant par rapport à l’estimation de 600 millions d’euros faite par SNCF Réseau, indiquent les présidents des régions Occitanie et Auvergne/Rhône-Alpes. Carole Delga, présidente socialiste de l’Occitanie, défend le train comme l’avenir des mobilités et exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour empêcher la fermeture de ces lignes.

Appel à l’Etat de financer les travaux de sauvegarde

Les Régions ont financé ces lignes respectivement à hauteur de 13 M€ pour l’Aubrac et 16,8 M€ pour le Cévenol pour faire face à la grande vétusté de l’infrastructure. Il appartient aujourd’hui à l’Etat d’agir en responsabilité et d’assurer le financement des travaux de sauvegarde, et donc la pérennité, de ces lignes essentielles à nos territoires, déclare Laurent Wauquiez, président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

