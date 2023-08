ALERTE : Canicule redoutée dans le Vaucluse! ☀️😰

Météo France vient de lancer une alerte météo rouge canicule dans la région du Vaucluse. Les médias locaux ont rapporté que les températures pourraient dépasser les 40 degrés Celsius dans certaines parties de la région. Cette vague de chaleur intense pourrait être prolongée pendant plusieurs jours et causer des conditions météorologiques extrêmes pour les habitants de la région. Les autorités locales ont également émis des avertissements aux personnes plus susceptibles d’être affectées par la chaleur, notamment les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de troubles médicaux.

Alerte à la canicule

Le mercredi 23 août, le département du Vaucluse va passer en vigilance rouge canicule, le niveau d’alerte le plus élevé. 19 autres départements en France sont également concernés, alors que les températures, pouvant atteindre 42 degrés, sont exceptionnellement élevées pour cette période de l’été. La préfecture rappelle les comportements à adopter pour prévenir les effets néfastes de la canicule : maintenir son logement frais, boire régulièrement de l’eau, se rafraîchir et mouiller le corps, passer du temps dans un endroit frais et éviter les activités physiques.

Consignes pour prévenir la pollution de l’air

La canicule s’accompagne souvent d’une forte pollution de l’air, particulièrement dans les grandes villes. La préfecture conseille donc de réduire la vitesse de sa voiture de 20 km/h sur tous les axes routiers, de reporter les travaux bruyants, de limiter les feux d’artifice et les brûlages de déchets et de favoriser les déplacements à pied ou en transport en commun. Les personnes ayant des troubles respiratoires doivent également éviter les activités physiques intenses et rester à l’intérieur si possible.

Consignes pour prévenir les incendies

Les périodes de canicule augmentent également les risques d’incendies de forêt. La préfecture rappelle d’éviter tout comportement pouvant causer un départ de feu : ne pas jeter de mégots de cigarette, ne pas faire de feu de camp, ne pas utiliser de matériel électrique ou mécanique à proximité des zones boisées et signaler tout départ de feu immédiatement.

