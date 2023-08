Alerte canicule : plus de pics de chaleur attendus jusqu’à la fin du week-end, selon météorologue Alix Roumagnac

Depuis la journée de dimanche 20 août, une grande partie du territoire ex Languedoc-Roussillon a été placée en alerte orange en raison des fortes chaleurs. Dans les départements de la Lozère et de l’Hérault, les thermomètres ont affiché des températures absolument records. Devant ces constats, le météorologue Alix Roumagnac nous éclaire sur la situation actuelle.

La canicule s’intensifie dans le sud de la France

Depuis dimanche 20 août, toute la région qui formait autrefois le Languedoc-Roussillon est en vigilance orange canicule, à l’exception des Hautes-Pyrénées. De nouveaux records de températures ont été battus en Lozère et dans l’Hérault. Ainsi, les habitants de Mende ont subi un pic de 37,6°C, tandis que les habitants de Perpignan ont connu une nuit à 29°C.

L’évolution de la canicule

Le météorologue et PDG de Predict Services, Alix Roumagnac, explique que cette canicule est causée par un « dôme de chaleur » sur la Méditerranée et une « dépression » sur les îles britanniques, qui a fait monter l’air chaud sur la vallée du Rhône. La situation va continuer à se dégrader et la canicule va s’étendre sur les plaines d’Occitanie et vers le sud-ouest. Les villes urbaines sont particulièrement touchées en raison des « îlots de chaleur urbains », qui augmentent les températures déjà élevées.

Les perspectives pour les jours à venir

Même si la canicule devrait présenter quelques signes d’atténuation ce week-end, les températures resteront élevées jusqu’à la fin de la semaine. Les centres urbains continueront d’être les plus exposés à cette situation, et les prévisions à plus long terme dépendront de l’évolution de la dépression prévue. Enfin, Alix Roumagnac ne cache pas son inquiétude quant à la répétition de ces phénomènes caniculaires. Selon lui, ces épisodes seront de plus en plus fréquents à l’avenir.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA