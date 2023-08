Alerte canicule en Drôme : Enclave des Papes en danger ?

Le samedi 19 août 2023, la région de la Drôme se trouve sous la surveillance de Météo France, en raison d’une vague de chaleur qui ravage la zone et qui est qualifiée d’orange. Cette vigilance implique également l’Enclave des Papes, une enclave géographique traversée par les limites départementales du Vaucluse et de la Drôme. Devant la seconde alerte en quelques jours pour la Drôme, les habitants de ces régions sont priés de prendre des précautions, d’éviter de s’exposer au soleil directement dans la plage horaire la plus critique de la journée, et de boire suffisamment d’eau. Les fortes températures sont d’une gravité à ne pas sous-estimer et représentent un réel danger pour les personnes fragiles. Les services de secours et les forces de l’ordre sont également mobilisés pour garantir la sécurité de tous et lutter contre les éventuels risques d’incendie.

Vigilance orange canicule dans la Drôme

Météo France annonce un pic de chaleur atteignant jusqu’à 39°C dans la Drôme, ce qui a conduit à la mise en place d’une alerte orange pour canicule dans la région, y compris pour les communes de Grillon, Richerenches, Valréas et Visan.

Conseils pour survivre à la canicule

La préfecture de Vaucluse prodigue des conseils pour affronter la canicule. Les principales recommandations consistent à rester dans un environnement frais en fermant les fenêtres et les volets pendant la journée et en les ouvrant la nuit, à s’hydrater régulièrement, à se rafraîchir en se mouillant le corps plusieurs fois par jour et à passer du temps dans des lieux frais, tels que des cinémas ou des bibliothèques. Il est également conseillé d’éviter les activités physiques pendant les heures les plus chaudes et de donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches.

Vidéos : en ce moment sur Actu

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA