Alerte canicule dans les Alpes : la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange !

Cinq départements en vigilance orange canicule

Le lundi 14 août, les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ont été placés en « vigilance orange canicule » par Météo France, rejoignant ainsi l’Ain, l’Isère et le Rhône. Cinq départements subissent une forte vague de chaleur.

Un risque sanitaire pour les personnes fragilisées

Le niveau de vigilance orange est décrété à partir de trois jours et trois nuits de fortes chaleurs consécutives, représentant un risque sanitaire pour les personnes exposées et fragilisées. Dans le Lyonnais et le Dauphiné, les températures ont atteint 36°C le dimanche 13 août.

Le reste du pays en alerte

La vague de chaleur devrait s’étendre au reste du pays, remontant vers le nord à partir du mercredi 16 août. La population est donc appelée à prendre des précautions pour éviter les risques sur la santé.

