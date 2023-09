Alerte baignade sur la côte aquitaine : risque maximal de baïnes

Les prochains 3 et 4 septembre vont susciter de vives inquiétudes chez les habitants des côtes des Landes, de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et de la Charente-Maritime. En effet, ces deux journées sont annoncées comme des périodes à haut risque pour les courants de baïnes qui sévissent sur ces littoraux. Des vagues puissantes, des courants violents et imprévisibles sont attendus sur ces plages et peuvent causer des noyades imprudentes pour ceux qui s’aventureraient imprudemment dans les eaux agitées. Les familles locales et les vacanciers sont donc invités à suivre les consignes de sécurité strictes et mettre leur vigilance en éveil pour éviter tout drame regrettable. Les préfectures des régions concernées ont appelé les autorités locales à redoubler de vigilance et de surveillance sur ces zones dangereuses pendant ces deux jours de haute pression maritime.

Risque maximal de courants de baïnes sur le littoral aquitain

Les 3 et 4 septembre 2023, les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime sont classés à risque maximal de courants de baïnes sur leur littoral. En effet, ces énormes bulles d’eau qui se forment près des côtes sont responsables de nombreuses noyades chaque année. Il est donc crucial de rester vigilant et de respecter les consignes de sécurité sur les plages de ces départements pendant ces deux jours particulièrement dangereux.

Recommandations de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine

La préfecture de Nouvelle-Aquitaine recommande fortement de ne pas se baigner pendant ces deux jours à risque maximal. Tous les baigneurs et les pratiquants d’activités nautiques doivent être prudents et faire preuve de la plus grande vigilance. Cette mesure de précaution est particulièrement importante étant donné que deux personnes ont récemment perdu la vie suite à des courants de baïnes sur ces mêmes plages.

Rappel des accidents liés aux baïnes

En août, une femme de 51 ans a perdu la vie en tentant de sauver ses enfants piégés par le courant de baïnes sur la plage de Lacanau. Le lendemain, un homme de 54 ans est décédé sur la plage de Soulac-sur-Mer dans des circonstances similaires. Ces accidents dramatiques soulignent l’importance de respecter les consignes de sécurité et de faire preuve de prudence sur les plages exposées aux baïnes sur la côte aquitaine.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA